US Open 2023: Caroline Wozniacki überrascht mit starken Auftritten

Caroline Wozniacki steht im Achtelfinale der US Open. Nach ihrem Comeback eine der bisher großen Überraschungen des Turniers.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 14:15 Uhr

© Getty Images Caroline Wozniacki trifft im Achtelfinale auf Coco Gauff.

Es gab wohl nicht wenige Tennisfans, die am Tag der Bekanntgabe von Wozniackis-Comebackplänen etwas skeptisch waren. Die ehemalige Weltranglistenerste hörte 2020 mit dem Profitennis auf, da ihre Gelenke krankheitsbedingt die hohe Belastung nicht mehr aushielten. Mit einem Grand-Slam-Sieg und über 70 Woche an Platz eins der Weltrangliste verließ eine Spielerin die Tour, die vielen Fans fehlte.

Die Ankündigung zur Rückkehr drei Jahre später war in erster Linie ein gutes Zeichen. Caroline Wozniackis Körper lässt wieder Profitennis zu! Eine tolle Nachricht, doch die Hofnung auf ein erfolgreiches Comeback war gering. Zu viele Spielerinnen kamen in den letzten Jahren zurück und hängten den Schläger doch wieder schnell an den Nagel. Kim Clijsters war dabei zuletzt eine der negativen Beispiele.

Wozniacki im Achtelfinale gegen Coco Gauff

Vor den US Open waren die Auftritte in Montreal und Cincinnati die Bescheinigung dafür, dass Wozniacki konkrrenzfähig ist. mehr aber auch nicht. Vor allem der Sieg in der zweiten Runde in Flushing Meadows gegen Petra Kvitova erinnerte dann doch aber wieder an die berühmten alten Zeiten. Nicht nur die beiden Namen und das Match selbst schien aus den letzten Jahren importiert worden zu sein.

Nun trifft Wozniacki im Achtelfinale auf Coco Gauff. Es ist nicht nur ein Generationenduell gegen die 14 Jahre jüngere Amerikanerin. Es ist auch ein Match gegen die hohen Ziele, die die amerikanischen Fans von Gauff erwarten. Ziele, die Wozniacki einst selbst hatte und nun dazu führen, dass die Dänin als Außenseiterin in dieses Match gehen kann. Doch auch bei einer Niederlage werden die Fans für ein gelungenes Comeback applaudieren.

