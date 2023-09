US Open 2023: Caroline Wozniackis Bilanz - "Ich kann jede schlagen"

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki verlässt die US Open 2023 nach ihrem Achtelfinal-Aus gegen Coco Gauff mit einem positiven Gefühl.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 18:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Caroline Wozniacki ist mit ihrem Auftreten bei den US Open 2023 sehr zufrieden

Bei den zwei WTA-Tour-1000-Events in Montreál (Kanada) und Cincinnati (USA) zeigte Caroline Wozniacki bereits, dass ihr Comeback-Versuch nach dreieinhalb Jahren Tennis-Abstinenz durchaus ernst gemeint ist und nicht nur auf einen schnellen PR-Gag abzielt. Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Nichts anderes hätten wir von der sympathischen Dänin erwartet.

Dennoch: Faktisch blieb nur ein Matcherfolg in der ersten Runde bei den Canadian Masters gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell, auch wenn die gezeigten Leistungen gegen die starke Tschechin Marketa Vondrousova und die Neo-Französin Varvara Gracheva phasenweise die wieder vorhandenen Stärken der vergangenen Jahre klar demonstrierten.

"Habe viel daraus gelernt"

Das am Ende bei den US Open gar eine Achtelfinal-Teilnahme der Ex-Weltranglisten-Ersten herausschauen würde, hätte die zweifache Tennis-Mama womöglich selbst nicht gedacht. Gerade die Partien gegen die in New York elftgereihte Tschechin Petra Kvitova als auch die Niederlage gegen die Turnier-Mitfavoritin Coco Gauff zeigten das noch immer hohe Potenzial der mittlerweile 33-Jährigen.

Wozniacki selbst hat große Ambitionen für die kommenden Jahre und teaserte bereits einen dichten Turnierkalender für 2024 an. Dementsprechend wichtig waren die Tests bei den drei gespielten Turnieren, wie sie bei der Pressekonferenz nach ihrem Achtelfinal-Ausscheiden bestätigte: "Ich wollte wissen, wo mein Tennis und meine Physis sind. Ich habe viel daraus gelernt."

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

"Ich bin genau dort, wo ich sein möchte", so die Australian-Open-Championesse von 2018 weiter. "Es gibt noch Dinge, an denen ich arbeiten muss, und die ich verbessern kann. Aber insgesamt ist es sehr positiv. Ich habe mich mit jedem Spiel verbessert. Es gibt viel Positives, das ich mitnehmen kann. [..] Mein Spiel ist ziemlich gut. Ich denke, ich kann jedezeit jede schlagen."

Hier das Einzel-Tableau aus New York