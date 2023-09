US Open 2023: Coco Gauff besteht den nächsten Test

Coco Gauff ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Elise Mertens in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Dort geht es am Sonntag gegen Caroline Wozniacki.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2023, 03:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff am Freitagabend in New York City

Es hat lange Zeit nicht gut ausgesehen für Coco Gauff in ihrem Drittrunden-Match dei den US Open 2023: Elise Mertens lieferte im ersten Match der Night Session im Arthur Ashe Stadium eine ganz starke Leistung ab, führte nach dem gewonnenen ersten Satz auch in Durchgang zwei mit 3:2. Aber Gauff gewann die letzten zehn Spieler und ging mit einem 3:6, 6:3 und 6:0 als Siegerin vom Court.

Im Achtelfinale wartet nun Caroline Wozniacki, die sich am Nachmittag gegen Jennifer Brady durchsetzen konnte. Sie hätte nie gedacht, dass es zu diesem Match-Up noch einmal kommen würde, erklärte Gauff nach ihrem Sieg gegen Mertens. Aber sie freue sich auf den Vergleich mt der Dänin.

Im Viertelfinale könnte dann Iga Swaitek warten. Die Polin schlug Kaja Juvan sicher mit 6:0 und 6:1. Muss aber jetzt gegen Jelena Ostapenko antreten. Und gegen die hat Swaitek in bislang drei Matches noch nicht gewinnen können.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen