US Open 2023: Die französischen Legenden sind zurück im Doppel-Mix

Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben sich am Sonntag für das Viertelfinale der US Open 2023 qualifiziert. Die beiden Franzosen sollte man auf der Rechnung für den Titel haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 04:08 Uhr

© Getty Images Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert bei den US Open - allerdings schon 2018

Die Liste der Doppelpartner, mit denen sich Nicolas Mahut in dieser Spielzeit schon versucht hat, ist lang: Begonnen hat es mit Tim Pütz in Australien, dann ging es weiter mit Arthur Rinderknech im Davis Cup, Grigor Dimitrov in Rotterdam, Fabrice Martin in Marseille, Joe Salisbury in Acapulco, Hans Hach Verdugo in Puerta Vallarta, John Peers in Phoenix … und da sind wir erst im April! Irgendwann hat sich dann auch wieder Pierre-Hugues Herbert ins Bild geschoben. Und wurde auch wieder rausrotiert.

In New York sind die französischen Doppel-Legenden, die jedes der vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewinnen konnten, nun wieder gemeinsam am Start. Und haben sich am gestrigen Sonntag schon mal ganz elegant ins Viertelfinale gespielt. Und das gegen das an Position acht gesetzte Paar Marcel Granollers und Horacio Zeballos. 2:4 kagen die Franzosen im dritten Satz schon zurück, nur um das Ruder noch zu drehen, am Ende mit 7:6 (0), 4:6 und 6:4 zu gewinnen.

Herbert und Mahut auch charmant gekleidet

Neben der spielerischen stimmt bei Herbert und Mahut übrigens auch die modische Note: Gar nicht mal so wenige Ausrüster haben eher fragwürdige Lösungen für die laufenden US Open gefunden. Das Outfit, das Lacoste Herbert/Mahut angedeihen hat lassen, ist indes über jeden Zweifel erhaben.

19 gemeinsame Titel haben Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut geholt, den letzten im vergangenen Jahr in Rotterdam. Den einzigen Erfolg bei den US Open gab es 2015. Da bezwangen die beiden im Endspiel Jamie Murray und John Peers glatt mit 6:4 und 6:4.

Hier das Doppel-Tableau bei den Männern