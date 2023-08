US Open 2023: Ex-Siegerin Bianca Andreescu muss absagen

Bianca Andreescu, die 2019 bei den US Open ihren größten Karriere-Triumph gefeiert hat, wird in diesem Jahr fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bianca Andreescu wird bei den US Open 2023 fehlen

2019 war das große Jahr von Bianca Andreescu. Denn damals konnte die Kanadierin nicht nur bei den US Open reüssieren, sondern hatte schon davor in Indian Wells und bei ihrem Heim-1000er in Montreal den Titel geholt. Danach kamen aber immer wieder Verletzungen, die Andreescu an einer Wiederholung ihrer Triumphe hinderten. Nicht, dass Andreescu in diesem Jahr in Flushing Meadows eine tatsächliche Chance auf eine Wiederholung des Coups von vor vier Jahren zugetraut worden wäre: Aber die Absage ihrer Teilnahme 2023 hat schon Neuigkeitswert.

Aktuell liegt Andreescu in den WTA-Charts af Position 51, zuletzt hatte sie in Wimbledon immerhin Runde drei erreicht, dort aber gegen die spätere Finalistin Ons Jabeur verloren. Bei den Turnieren danach verlor sie zunächst in Washington gegen Marta Kostyuk und in Montreal gegen Camila Giorgi, jeweils bei ihrem ersten Auftritt.

Für Andreescu rückt nun eine Lucky Loserin in das Hauptfeld nach.