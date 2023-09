US Open 2023: Gauff oder Sabalenka - wer hat die Rolle der Favoritin?

Heute bestreiten Coco Gauff und Aryna Sabalenka das Endspiel der US Open 2023 (ab 22 Uhr MESZ live bei sportdeutschland.tv). Geht es anch dem Head-to-Head, dann ist ein offenes Match zu erwarten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 01:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bilder aus einer anderen Zeit: Aryna Sabalenka und Coco Gauff in Indian Wells im Frühjahr 2023

Im Frühjahr 2023 war Coco Gauff eine Suchende. Nach ihrem Spiel, nach dem Erfolg. Und also sollte dem 6:4 und 6:0 von Aryna Sabalenka gegen die Amerikanerin im Viertelfinale von Indian Wells vielleicht nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden. Denn seit dieser Partie hat Gauff beides gefunden: die Form und den Erfolg. Letzteren mit den Turniersiegen in Washington und zuletzt in Cincinnati. Und dem Finaleinzug in Flushing Meadows.

Ist das schon genug für die immer noch erst 19-Jährige? Wohl nicht. Vor allem wenn man sieht, wer sich in der jüngeren Vergangenheit in die Siegerliste bei Grand-Slam-Turnieren eingetragen hat: allen voran kommt einem da Sofia Kenin in den Sinn (gegen die Gauff in dieser Saison in Wimbledon in Runde eins verloren).

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Man geht Madison Keys wohl nicht zu nahe, wenn man nun sagt, dass Coco Gauff lieber gegen sie gespielt hätte als gegen Aryna Sabalenka. Keys neigt dazu, sich manchmal selbst aus einem Match zu schießen. Das wäre Sabalenka am Donnerstag im zweiten Halbfinale der US Open 2023 auch fast gelungen. Die Belarussin fing sich aber noch rechtzeitig ein, reduzierte ihre Fehlerquote und zog ihren Kopf noch aus der Schlinge. Sabalenka spielte dabei nicht nur gegen Keys an, sondern auch gegen das Publikum.

Gauff mit den Fans im Rücken

Genau das wird sich im Endspiel am heutigen Samstag noch einmal multiplizieren. Denn Gauff wird seit der ersten Runde, wo sie gegen Laura Siegemund auch mit Hilfe der Fans noch die Wende geschafft hat. Die Unterstützung der Fans sei immer mehr Antrieb als Druck, erklärte Siegemund vor ein paar Tagen.

Gauff führt im Head-to-Head mit Sabalenka mit 3:2-Siegen, neben der glatten Angelegenheit in Indian Wells gab es auch drei Partien, die bis zum Schluss auf Messers Schneide standen: 2020 in Lexington (unmittelbar nach der Corona-Pause) und 2022 in Toronto konnte sich Gauff knapp durchsetzen, 2020 in Ostrava Sabalenka. Die wohl auch die Rolle der Favoritin inne hat. Schließlich geht sie als kommende Nummer eins in ihr erstes US-Open-Finale.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows