US Open 2023: Korpatsch erreicht souverän die zweite Runde

Tamara Korpatsch ist als erste Deutsche in die zweite Runde bei den US Open 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2023, 18:45 Uhr

© Getty Images Tamara Korpatsch steht bei den US Open 2023 in Runde zwei

Guter Auftakt für die deutschen Frauen am Dienstag in New York City: Tamara Korpatsch hatte beim 6:3 und 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu keine Probleme und spielt am Donnerstag in Runde zwei entweder gegen die starke Russin Liudmilla Samsonova oder Claire Liu aus den USA.

Später werden auch noch Anna-Lena Friedsam und Eva Lys in das Geschehen eingreifen. Laura Siegemund ist schon am Montag nach großem Kampf gegen Coco Gauff ausgeschieden.

