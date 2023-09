US Open 2023: Novak Djokovic und Daniil Medvedev im Kampf gegen ihre Dämonen

Sowohl Novak Djokovic als auch Daniil Medvedev kämpfen im Finale der US Open 2023 gegen ihre ganz persönlichen Dämonen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2023, 12:57 Uhr

Daniil Medvedev fordert Novak Djokovic

Unvergessen sind die Szenen, als sich Novak Djokovic nach dem verlorenen US-Open-Finale 2021 gegen Daniil Medvedev mit Tränen in den Augen an das New Yorker Publikum wandte. "Ich habe diese Unterstützung, die Energie und Liebe der Fans so nicht erwartet. Daran werde ich mich immer erinnern", sollte der Serbe über diesen Moment wenig später sagen.

Erinnern wird sich Djokovic an das Match aber auch, weil er gegen Medvedev eine historische Chance ausließ. Mit einem Triumph bei den US Open wäre der langjährige Weltranglistenerste der erste Spieler seit 1969 gewesen, der alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr für sich entschieden hätte. Doch Djokovic konnte den finalen Schritt in die Fußstapfen Rod Lavers nicht vollziehen.

Djokovic verkrampft

Zum einem lag dies an der großen Anspannung, die Djokovic während des gesamten Matches nie richtig ablegen konnte. Zum anderen zeigte Medvedev an jenem Sonntagabend eine fantastische Leistung, der 6:4, 6:4 und 6:4-Erfolg war auch in dieser Deutlichkeit verdient.

Es schien vieles darauf hinzudeuten, dass Medvedev auf Hartplatz zum großen Gejagten werden könnte. Doch die Finalniederlage bei den Australian Open 2022, als er gegen Rafael Nadal einen 2:0-Satzvorsprung aus der Hand gab, hinterließ beim Russen Spuren.

Medvedev brilliert gegen Alcaraz

Bei den diesjährigen US Open fand Medvedev jedoch zu seiner absoluten Topform zurück. Im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz, dem er in dieser Saison zuvor zweimal glatt unterlegen war, spielte der 27-Jährige phasenweise wie von einem Stern und siegte in vier Sätzen.

Gegen Djokovic müsse er, so Medvedev, nun eine ähnlich starke Leistung zeigen. "Als ich ihn hier geschlagen habe, habe ich es geschafft, besser als ich selbst zu spielen", erklärte der Weltranglistendritte, der im Head to Head gegen den serbischen Großmeister mit 5:9 zurückliegt. "Das muss mir erneut gelingen."

Dafür muss Medvedev die Dämonen des Australian-Open-Endspiels vertreiben. Doch das gilt auch für Djokovic und die US Open 2021.

