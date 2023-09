US Open 2023: Rückkehrerin Wozniacki zieht ins Achtelfinale ein

Caroline Wozniacki ist in das Achtelfinale der US Open 2023 eingezogen. Wozniacki besiegte Jennifer Brady in drei Sätzen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 23:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Caroline Wozniacki hat in New York viel zu lachen

Carolina Wozniacki bei ihrem Comeback weiter für Furore. Die Dänin, die erst Anfang August nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause auf die Tour zurückgekehrt war, gewann ihr Drittrundenmatch gegen Jennifer Brady (USA) 4:6, 6:3, 6:1.

"Hier wieder spielen zu dürfen und erfolgreich zu sein, ist ein Traum, der wahr wird. Es ist eine große Ehre", sagte Wozniacki: "Jetzt genieße ich die Zeit mit meinen Kindern, der Familie und Freunden."

Swiatek besiegt beste Freundin

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat das Achtelfinale im Schnelldurchgang erreicht. Die Polin überrollte die Slowenin Kaja Juvan beim 6:0, 6:1 förmlich und fertigte ihre Kontrahentin in nur 49 Minuten ab, gleich den ersten Matchball nutzte Swiatek. Nun kommt es zum Duell mit der früheren French-Open-Siegerin Julia Ostapenko (Lettland/Nr. 17), die in ihrem Drittrundenmatch gegen Bernarda Pera (USA) 4:6, 6:3, 6:3 gewann.

"Es hat mir natürlich nicht gefallen, so deutlich gegen meine beste Freundin zu gewinnen", sagte Swiatek: "Es ist, als hätte ich gegen meine Schwester gespielt."

Hier das Einzel-Tableau der Frauen