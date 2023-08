US Open 2023: Sebastian Ofner bleibt gegen Frances Tiafoe ohne Chance

Sebastian Ofner ist in der zweiten Runde der US Open 2023 gegen Frances Tiafoe ausgeschieden. Der Steirer verlor mit 3:6, 1:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 02:55 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner am Mittwoch im Arthur Ashe Stadium

Die Bühne war gewünscht groß für Sebastian Ofner, alleine der Gegner Frances Tiafoe dann doch zu stark. Zumal der Österreicher mit Problemen an der Schulter zu kämpfen hatte. Was die Leistung von Tiafoe aber nicht schmälern soll, der mit einem 6:3, 6:1 und 6:4 souverän in die dritte Runde der US Open 2023 einzog. Dort trifft der Halbfinalist des Vorjahres auf den Franzosen Adrian mannarino.

Nachdem Ausscheiden von Ofner ist Österreich in den Erwachsenen-Tableaus beim letzten Major des Jahres nicht mehr vertreten. Denn am Nachmittag musste Dominic Thiem aufgrund von Magenproblemen gegen Ben Shelton beim Stand von 6:7 (1) und 0:1 aufgeben.

