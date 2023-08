US Open 2023: Swiatek erreicht mit etwas Mühe Runde drei

Iga Swiatek ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Daria Saville in die dritte Runde der US Open 2023 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 22:00 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in New York in Runde drei

So glatt wie es das Ergebnis suggeriert kam der Einzug von Iga Swiatek in die dritte Runde der US Open 2023 nicht zustande: Zwar gewann die Titelverteidigerin gegen Daria Saville mit 6:3 und 6:4. Die Australierin kämpfte im Louis Armstrong Stadium aber um jeden Ball. Aber Swiatke zeigte sich am Ende doch als die bessere Spielerin und trifft am Freitag auf die Slowenin Kaja Juvan.

Ebenfalls weiter ist Coco Gauff, die gegen Mirra Andreeva sicher mit 6:3 und 6:2 gewann. Gauff trifft in Runde drei auf Elise Mertens.

Auf dem Zettel sollte man auch French-Open-Finalistin Karolina Muchova haben, die sich gegen Magdalena Frech sicher mit 6:3 und 6:3 durchsetzen konnte. Muchova spielt in Runde drei gegen Taylor Townsend aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen