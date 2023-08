US Open 2023: Swiatek in Eile, Sakkari schon wieder in Runde eins raus

Während Titelverteidigerin Iga Swiatekohne Probleme in Runde zwei der US Open 2023 eingezogen ist, verlor Maria Sakkari zum dritten Mal in Folge ein Auftaktmatch bei einem Grand-Slam-Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 20:13 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Montag in New York

Die Day sessions im Arthur Ashe Stadium bieten den Fans nur noch zwei Matches. Auch dem Umstand geschuldet, dass die Abendveranstaltungen pünktlich um 19 Uhr Ortszeit beginnen sollen. Nun: Iga Swiatek hat alles dafür getan, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Swiatek besiegte die Schwedin Rebecca Peterson mit 6:0 und 6:1 und spielt in Runde zwei gegen die Australierin Daria Saville.

Eine weitere bittere Niederlage musste dagegen Maria Sakkari hinnehmen, in New York immerhin an Position acht gesetzt. Die Griechin, die in Roland Garros (gegen die spätere Finalistin Karolina Muchova) und in Wimbledon (gegen Marta Kostyuk) jeweils in der ersten Runde verloren hat, musste sich nun in Flushing Meadows der Spanierin Rebekka Masarova mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Keine Probleme hatten dagegen Belinda Bencic, Karolina Muchova und Victoria Azarenka, die allesamt als Siegerinnen vom Court gingen. Azarenka besiegte im ersten Match im Armstrong Stadium Fiona Ferro aus Frankreich mit 6:1 und 6:2, Bencic setzte sich gegen Kamilla Rakhimova mit 6:2 und 6:4 durch. Muchova, zuletzt im Endspiel von Cincinnati, gewann gegen Storm Hunter mmit 6:4 und 6:0.

