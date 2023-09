US Open 2023, Tag 8: Macht Maddie heut den Santa Claus?

Heute werden in den Einzel-Matches bei den US Open die fehlenden ViertelfinalistInnen ermittelt. sportdeutschland.tv überträgt ab 17 Uhr alle Partien live im Livestream.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2023, 07:20 Uhr

© Getty Images Madison Keys ist für viele Wünsche offen

Match des Tages: Jessica Pegula (USA/3) vs. Madison Keys (USA/) (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Zwei US-Amerikanerinnen, die am Labour Day bei den US Open aufeinandertreffen. Das hätte man sich auch gut in der Night Session vorstellen können, aber gut: Wer sich für den letzten Sonntag des Sommers 2023 ein Ticket für Ashe am Tag gegönnt hat, bekommt eben Jessi gegen Maddie zu sehen. Nicht schlecht. Sehr schlecht dürfte dagegen das Matchup für Keys werden. Weil Pegula genau jene Art Spielerin ist, die einer Gegnerin exakt nichts schenkt. Keys, 2017 hier Finalistin, zeigt sich an nicht ganz so guten Tagen, an denen sie so großzügig Geschenke verteilt, wie sich das die Kinder nicht nur in den USA von Santa Claus wünschen würden. Referenzgrößen gibt es so gut wie keine: Pegula und Keys haben lediglich 2022 in San Diego gegeneinander gespielt, damals mit dem besseren Ende für erstere.

Upset Alert: Alex de Minaur (AUS/13) vs. Daniil Medvedev (RUS/3) (ca. 23 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium)

Glauben wir da wirklich dran? Hmmm. Eher so semi. Zwar hat Demon vor ein paar Wochen in Toronto gegen Meddy gewonnen, aber wer´s gesehen hat, weiß: Da hat Daniil Medvedev einen kombinierten Madison-Keys-Santa-Claus-Tag erwischt. Gut vorbereitet sollte der US-Open-Champion von 2021 auf seinen Gegner diesmal sein. Denn schon im letzten Match gegen Sebastian Baez hatte es Medvedev mit einem Mann zu tun, dessen Beinarbeit in keinem Tennis-Lehrbuch fehlen darf.

Glamor People: Sascha und Jannik

War es gegen Grigor Dimitrov schon spät, so ist damit zu rechnen, dass Alexander Zverev diesmal die Mitternachtshürde auch spielerisch locker nimmt. Denn die Partie gegen Jannik Sinner ist erst als zweite nach jener von Daria Kasatkina und Aryna Sabalenka im Arthur Ashe nach 19 Uhr Ortszeit angesetzt. Die Frage wird sein, ob sich die Carota Boys ähnlich unflätig benehmen wie jener Fan, den Novak Djokovic bei seinem letzten Match abführen hat lassen. Unsere Vermutung: Die organgefarbenen Fanbuben von Jannik werde ein Muster an fairer Unterstützung abgeben.

Sonst so?

Peyton Stearns, Ladies and Gentleman, hat ein bisserl was mit Ben Shelton gemein. Nämlich den Titel der Studentenmeisterin, den Stearns wie Shelton im vergangenen Jahr errungen haben. Ob sich Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova davon beeindrucken lässt? Da haben wir ähnliche Zweifel wie bei de Minaur gegen Medvedev (siehe oben).

Hier der Spielplan für Tag 8 der US Open 2023