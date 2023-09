US Open 2023: Wirklich alles ist möglich - Spannende Halbfinals bei den Damen

Die Karten sind bei den US Open 2023 vor den Halbfinals der Damen schön durchgemischt. Wir betrachten uns näher, wer welche Trümpfe in der Hand hält.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 14:57 Uhr

© Getty Images Erreicht Coco Gauff ihr erstes Endspiel bei den US Open?

Für die heimischen Fans ist bei den Halbfinals der Damen bei den diesjährigen US Open noch alles drinnen. Möglich ist ein inner-US-amerikanisches Finalduell zwischen Coco Gauff und Madison Keys genauso, wie der unerfreuliche Blick in die Röhre, sollten sich am Samstag (Ortszeit) Aryna Sabalenka und Karolina Muchova gegenüberstehen. Wobei natürlich auch die zweite Variante ein vorzügliches Endspiel versprechen könnte.

Sieht man sich die Wettquoten und die Meinung der meisten Experten an, sollte es wohl eine Mischung aus den oben genannten Möglichkeiten werden. Denn hauptsächlich wird mit einer Trophäen-Schlacht zwischen Gauff und Sabalenka gerechnet. Mit dem Duell Keys gegen Muchova rechnen widerum nur die wenigsten. Aber der Tennissport - gerade bei den Damen-Wettbewerben - ist ja immer für eine Überraschung gut.

Gauff heiß auf erstes Finale in New York

Was dafür spricht, dass Sabalenka den vorletzten Schritt zum Grand-Slam-Titel schafft, ist der diesjährige erste Major-Triumph bei den Australian Open im Jänner. Was gegen die Weißrussin spricht, ist hingegen, dass sie alle fünf weiteren Grand-Slam-Semifinals in den letzten zwei Jahren jeweils in drei Sätzen verloren hat. Spielverderberinnen waren dabei Karolina Pliskova, Leylah Fernandez, Iga Swiatek, Karolina Muchova und Ons Jabeur.

Keys steht zum ersten Mal seit 2018 wieder in einem US-Open-Halbfinale. Damals musste sich die heute 28-Jährige gegen der Ex-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka beugen. 2017 stand sie in Flushing Meadows gar im Endspiel, hatte dort allerdings gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens mit 3:6, 0:6 keine Chance. Gauff ist mit Sicherheit ganz heiß auf eine erste Endspiel-Teilnahme in New York - ihre bisher einzige Major-Finalbeteiligung schaffte sie im Vorjahr bei den French Open, wo es gegen Swiatek nichts zu holen gab.

Vor Muchova hat Gauff jedenfalls gehörig Respekt. "Sie zählt sicher zu den talentiertesten Spielerinnen auf der Tour", gab die 19-Jährige vor dem Duell am Donnerstag (Ortszeit) zu Protokoll. Aber selbiges darf die junge Dame aus Delray Beach auch über sich selbst behaupten. Die Nerven könnten im ersten Damen-Einzel-Duell des Tages eine große Rolle spielen.

