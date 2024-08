US Open 2024: Achtelfinale! Coco Gauff zermürbt Elina Svitolina

Titelverteidigerin Coco Gauff ist mit einem hart erkämpften 3:6, 6:3 und 6:3 gegen Elina Svitolina in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 20:15 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Freitag in Flushing Meadows

Wenn die Tribünen des Arthur Ashe Stadiums schon kurz nach Mittag fast voll besetzt sind, dann deutet dies darauf hin, dass es schön langsam ernst wird bei den US Open. Oder dass Coco Gauff auf dem Court steht. Im Zweifel sogar eine Kombination dieser beiden Umstände. Gauff genießt hier spätestens seit dem Titelgewinn im vergangenen Jahr uneingeschränktes Hausrecht. Und kann immer dann auf die Fans vertrauen, wenn es eng wird.

So wie nach dem verlorenen ersten Satz gegen Elina Svitolina. Da spürte man auf den Rängen offenbar, dass Not an der Frau war. Die Akklamationen nach den Punkten für Gauff wurden lauter, die Lokalmatadorin sog diese Unterstützung auf. Und übernahm immer mehr das Kommando. Selbst die ansonsten eher zweifelhafte Vorhand verursachte diesmal keinen allzu großen Schaden. Und Svitolina, die bei den US Open 2019 das Halbfinale erreicht hatte, zeigte Wirkung. Und begann den Entscheidungssatz mit zwei Doppelfehlern.

Apropos: Beim Stand von 5:2 und 40:0 im dritten Durchgang leistete sich auch Coco Gauff zwei Doppler. Und kassierte tatsächlich noch einmal ein Break

Badosa wehrt Matchball ab

Am Ende hieß es aber 3:6, 6:3 und 6:3. Im Achtelfinale am Sonntag geht es für Coco Gauff nun entweder gegen Emma Navarro oder Marta Kostyuk. Mit Navarro hat Gauff noch eine Rechnung offen - in Wimbledon scheiterte sie an ihrer Landsfrau.

Zuvor hatten sich schon Qinwen Zheng (sehr klar gegen Jule Niemeier) und Paula Badosa (sehr knapp nach Abwehr eines Matchballes gegen Elena-Gabriela Ruse) ihr Ticket für die Runde der letzten 16 gesichert. Badosa hat damit bei jedem Grand-Slam-Turnier zumindest einmal das Achtelfinale erreicht.

