US Open 2024: Der Ruhm von Qinwen Zheng wächst

Heute Nacht kommt es zur Wiederauflage des Olympiafinales von Paris 2024. Als Favoritin geht wohl Qinwen Zheng in das Match.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 17:14 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng spielt heute das letzte Match auf Ashe

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Der Grandstand war am Freitag ja einigermaßen fest in chinesischer Hand. Zumindest im ersten und im letzten Match - Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat das Spielgeschehen im drittgrößten Stadion gegen Jule Niemeier eröffnet, Jungchen Shang gegen Casper Ruud beendet. Und von den Tribünen sind derart gut koordinierte Anfeuerungsrufe gekommen, dass man dafür fast die Kommunistische Partei Chinas, Abteilung New York City, verantwortlich machen musste.

„Fest in der Hand“ ist natürlich relativ. Nie wird dieser Court mehr im Zeichen einer „Auswärts“-Nation stehen als dies 2017 der Fall war, als Dominic Thiem nicht nur gegen Juan Martin del Pyro, sondern gegen eine Wand von argentinischen Fans, Abteilung Attacke, anspielen musste.

Zheng schließt im Ashe ab

Nun ist es aber so, dass sich Qinwen Zheng auch international einiges an Ansehen erspielt hat. Das mag mit ihrem Finaleinzug bei den Australian Open zu Beginn dieser Saison zusammenhängen. Vielmehr aber wohl mit dem Gewinn der Goldmedaille in Paris. Bei Olympia passen sogar die amerikanischen Teilzeitfans genauer auf.

Heute Nacht ist Qinwen Zheng erstmals im Arthur Ashe Stadium zu Gast. Es geht, wie schon in Roland-Garros vor wenigen Wochen, gegen Donna Vekic. In Paris war die Angelegenheit eine klare, aber Vekic kommt ja grundsätzlich immer besser in Schuss, wie sich auch in Wimbledon gezeigt hat.

Dass der Ruhm von Zheng wächst, ist auch für die übertragenden TV-Sender eine wichtige Nachricht. Einige strahlende Namen haben sich von den US Open ja schon verabschiedet, auch bei den Frauen. Und man kann Aryna Sabalenka ja nicht bei jedem Match ganz spät rausschicken.

