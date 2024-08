US Open 2024:Coco Gauff nach Sieg gegen Tatjana Maria in Runde drei

Titelverteidigerin Coco Gauff ist trotz des relativ klaren 6:4 und 6:0 gegen Tatjana Maria in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 02:37 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Mittwochabend in Flushing Meadows

Den Spielansatz von Tatjana Maria als eher unkonventionell zu beschreiben, wird der Deutscen fast nicht gerecht. “Einzigartig” trifft es wohl besser. Denn wer spielt schon so konsequent Slice-Bälle wie die zweifache Mutter? Coco Gauff jedenfalls konnte mit den unterschnittenen Bällen von Maria im ersten Match der Night Session am Mittwoch im Arthur Ashe Stadium eher wenig anfangen. Vor allem im ersten Satz. Gauff setzte sich am Ende dennoch mit 6:4 und 6:0 durch.

Aryna Sabalenka, die gegen Gauff im vergangenen Jahr im Endpsiel verloren hatte, hinterließ da beim 6:3 und 6:1 gegen Lucia Bronzetti schon einen deutlich besseren Eindruck. Sabalenka gilt nach ihrem starken Auftritt in Cincinnati als große Favoritin auf den Titel bei den US Open 2024. Sabalenka bekommt es in Runde drei mit Ekaterina Alexandrova zu tun.

Problemlos weiter sind am Mittwoch Madison Keys, Elise Mertens und die Silbermedaillengewinnerin von Paris, Donna Vekic, gekommen. Probleme hatt dagegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng, die gegen Erika Andreeva über drei Sätze musste. Und nun auf die letzte verbliebene Deutsche im Tableau trifft: Jule Niemeier, die gegen die Japanerin Moyuka Uchijama sicher mit 6:4 und 6:0 gewann.

