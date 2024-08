US Open 2024: Jabeur muss mit Schulterproblemen passen

Im Vorfeld der US Open 2024 verkündete die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur via Instagram, dass die Tunesierin aufgrund von anhaltenden Schulter-Problemen nicht beim letzten Major der Saison in New York starten wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 13:58 Uhr

© Getty Images Aufgrund von Schulterproblemen muss Ons Jabeur auf einen Start in New York verzichten.

Es war bislang nicht die Saison von Ons Jabeur, die im Laufe der aktuellen Spielzeit noch kein Halbfinale auf der Damen-Tour erreichen konnte. Als beste Resultate stehen die Viertelfinal-Teilnahmen beim Masters-Event in Madrid und dem Major in Roland Garros zu Buche.

Nach New York wäre die 29-jährige natürlich allzu gerne wieder zurückgekehrt, schließlich konnte die Tunesierin neben ihren beiden Finalteilnahmen in Wimbledon auch in Flushing Meadows im Jahr 2022 das Endspiel erreichen.

Jedoch verhindern nun anhaltende Probleme in der Schulter ein erneutes Antreten im Big Apple, wie die Weltranglisten-17. via Instagram bekannt gab. Somit bleibt nur zu hoffen, dass die ehemalige Nr. 2 im WTA-Ranking noch im Laufe der aktuellen Saison zurückkehren kann.

