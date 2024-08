WTA-Masters Toronto: Osaka fegt über Jabeur hinweg

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan setzte in ihrem Auftakt-Match beim WTA-1000er-Event in Toronto ein richtiges Statement und besiegte die an Nr. 9 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 12:38 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka ließ Ons Jabeur zum Auftakt in Toronto keine Chance.

Wie sehr sich Naomi Osaka den Belag-Wechsel von Sand auf Hard-Court herbeisehnte, verdeutlichte die Japanerin bereits in der Pressekonferenz vor dem WTA-1000er-Event in Toronto. Und so ließ die 26-jährige Japanerin in ihrer Auftakt-Partie gegen die an Position 9 geführte Ons Jabeur auch die entsprechenden Taten folgen.

Von Beginn an dominierte die vierfache Grand-Slam-Siegerin mit ihren druckvollen Schlägen und servierte ihre schnelle 3:0-Führung souverän zum Satzgewinn nach Hause. Im ersten Spiel des zweiten Durchgangs konnte die 29-jährige Jabeur, die im gesamten Match mit ihrem variablen Spiel nur punktuelle Highlights setzen konnte, zwar noch ihr Aufschlag- spiel halten, danach war Osaka aber nicht mehr zu bremsen. Mit zahlreichen Winner-Schlägen überließ die ehemalige Weltranglistenerste ihrer Gegnerin keinen Spielgewinn mehr und siegte nach 72 Minuten mit 6:3, 6:1. In Runde 2 sieht sich die aktuelle Nr. 95 der Weltrangliste der Belgierin Elise Mertens gegenüber, die sich mit 6:3, 6:1 gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets durchsetzen konnte.

Titelverteidigerin Pegula erste Achtelfinalistin

Als erste Spielerin im Turnier hat die US-amerikanische Titelverteidigerin Jessica Pegula den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Nach einem Freilos traf die 30-jährige in ihrem Auftakt-Match auf die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien. Nach frühem Break-Rückstand fand die Nr. 3 der Setzliste besser ins Match und besiegte ihre 32-jährige Gegnerin nach 90 Minuten mit 7:5 und 6:4. In der Runde der letzten 16 bekommt es die Weltranglisten-6. mit der Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger und Leylah Fernandez aus Kanada zu tun.

Fernandez kämpft sich zum Sieg, Stankusic überrascht

Die 21-jährige Fernandez zeigte vor heimischem Publikum eine kämpferisch starke Leistung. Nach gewonnenem ersten Durchgang musste die Linkshänderin zwar gegen die japanische Lucky Loserin Nao Hibino den Satzausgleich hinnehmen, dominierte aber anschließend zum finalen 6:3, 5:7, 6:1 nach mehr als zwei Stunden. Ihren ersten Erfolg auf Masters-Ebene feierte ihre kanadische Landfrau Marina Stankusic. Gegen Erika Andreeva lieferte die 19-jährige einen großen Fight ab und triumphierte nach 2:48 Stunden mit 6:7 (5), 6:1, 6:4. In der zweiten Runde trifft die Billie-Jean-King-Cup-Siegerin auf die US-Amerikanerin Taylor Townsend, die bereits am Vortag von der Aufgabe der Ukrainerin Dayana Yastremska profitierte.

Badosa weiter auf Siegeskurs

Weiter auf Erfolgskurs befindet sich die Spanierin Paula Badosa nach ihrem Titelgewinn beim WTA-500er-Turnier in Washington. Gegen die Dänin Clara Tauson knüpfte die 26-jährige nahtlos an ihre Leistungen aus der Vorwoche an und siegte nach 84 Minuten mit 6:1, 6:4. In der nächsten Runde wartet auf die Weltranglisten-40. die an Nr. 4 gesetzte Lettin Jelena Ostapenko.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto