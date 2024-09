US Open 2024: Jessica Pegula schickt Iga Swiatek nach Hause

Jessica Pegula hat erstmals das Halbfinale eines Majors erreicht. Und da mit einem überzeugenden 6:2 und 6:4 gegen Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2024, 02:53 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht erstmals im Halbfinale eines Majors

Nach den Männern haben die nun auch die US-amerikanischen Frauen zwei Plätze im Halbfinale der US Open 2024 reserviert. Denn nach Emma Navarro, die bereits gestern gegen Paula Badosa gewonnen hatte, zog am Mittwochabend New Yorker Zeit auch Jessica Pegula mit einem 6:2 und 6:4 gegen Iga Swiatek in die Vorschlussrunde ein. So wie Taylor Fritz und Frances Tiafoe.

Pegula schaffte es damit erstmals unter die letzten vier eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft sie schon am Donnerstag auf Karolina Muchova, die sich am Nachmittag gegen Beatriz Haddad Maia mit 6:1 und 6:4 behaupten konnte.

Nächste Enttäuschung für Swiatek

Nach einem desaströsen ersten Satz, in dem Swiatek schnell mit 0:4 zurückgelegen war, nahm sich die Polin eine längere Toilettenpause. Und hielt im zweiten Durchgang besser mit. Obwohl sie ihrer Gegnerin immer wieder mit einfachen Fehlern aushalf. Als es nach 96 Minuten ans Ausservieren ging, zeigte Pegula ganz kurz Nerven - profitierte beim dritten Matchball aber vom nächsten Out-Ball der eigentlichen Favoritin.

Für Swiatek ist dieses Niederlage die nächste herbe Enttäuschung, nachdem es bei Olympia in Paris nach der Halbfinal-Pleite gegen Qinwen Zheng nur zu Bronze gereicht hat. Und auch davor in Wimbledon war das Aus ja früh gegen Yulia Putintseva gekommen.

