US Open 2024: Karolina Muvchova quält sich erneut ins Halbfinale

Karolina Muchova ist trotz körperlicher Probleme mit eoinem 6:1 und 6:4 gegen Beatriz Haddad Maia in das Halbfinale der US Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 19:56 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova steht erneut im Halbfinale der US Open

Das Ergebnis mag klar aussehen, der Weg dorthin war es nicht. Denn Karolina Muchova hatte in ihrem Viertelfinale gegen Beatriz Haddad Maia ab Beginn des zweiten Satzes mit körperlichen Problemen zu kämpfen, musste mehrmals in den Wechselpausen den Court verlassen. Die Tschechin setzte sich am Ende aber doch mit 6:1 und 6:4 durch. Und steht damit wie schon 2023 im Halbfinale der US Open. Vor Jahresfrist hatte sich Muchova der späteren Siegerin Coco Gauff geschlagen geben müssen.

Muchova begann wie schon den Runden davor sehr variabel, musste gleich zu Beginn zwei Breakbälle abwehren. Zog danach aber unwiderstehlich davon. Im zweiten Satz ging sie erneut mit einem Break zum 3:2 in Führung, Haddad Maia schafffe sofort das Comeback - nur um ihren Aufschlag gleich wieder abzugeben. Beim Stand von 5:3 für Muchova im zweiten Akt bekam plötzlich auch Haddad Maia Probleme, rang nach Luft. Die Brasilianerin kam zwar zurück auf den Court, konnte aber nicht mehr zulegen.

Im Halbfinale wartet Karolina Muchova nun auf die Siegerin der Partie zwischen Iga Swiatek und Jessica Pegula. Die beiden werden heute das erste Match der Night Session bestreiten. Die andere Begegnung in der Vorschlussrunde steht schon seit gestern fest: Da erden Aryna Sabalenka und Emma Navarro aufeinandertreffen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen