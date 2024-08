US Open 2024: Marterer zieht ohne Satzverlust ins Quali-Finale ein

Der Franke Maximilian Marterer besiegte in der zweiten Qualifikationsrunde für die US Open 2024 den US-Amerikaner Patrick Kypson in zwei Sätzen und steht schaffte damit den Einzug in die Finalrunde ohne Satzverlust.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 22:48 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer steht ohne Satzverlust in der Finalrunde der Qualifikation für die US Open 2024.

Nach seinem Auftakterfolg gegen den erst 16-jährigen Jack Kennedy bekam es Maximilian Marterer aus Stein bei Nürnberg mit Patrick Kypson auch in der zweiten Runde mit einem US-Amerikaner zu tun.

Dabei erwischte der 29-jährige einen Start nach Maß und nahm seinem 24-jährigen Gegner gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab. Diesen Vorsprung konnte der Linkshänder mit je einem Aufschlagverlust auf beiden Seiten zum Gewinn des ersten Durchgangs transportieren.

Der zweite Durchgang gestaltete sich komplett ausgeglichen. Zwar konnte sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die einzigen beiden Break-Chancen im Satz erarbeiten, musste aber dennoch in den Tiebreak. Dort erspielte sich Marterer eine schnelle 5:2-Führung, nach der er mit seinem zweiten Matchball den 6:4, 7:6 (5)-Erfolg nach 1:43 Stunden besiegelte.

In der Finalrunde sieht sich der Weltranglisten-101. im Kampf um einen Platz im Hauptfeld entweder dem Jordanier Abdullah Shelbayh oder mit Mitchell Krueger dem nächsten US-Amerikaner gegenüber.

