US Open 2024: Muchova bricht Osaka und den Fans das Herz

Karolina Muchova hat in einem begeisternden Match in der zweiten Runde der US Open 2024 Naomi Osaka mit 6:3 und 7:6 (5) besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 03:03 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova am Netz ist eine reine Augenweide

Die Erwartungen an Naomi Osaka hinsichtlich ihrer Garderobe waren hoch vor dem Zweitrunden-Match gegen Karolina Muchova am Donnerstagabend bei den US Open 2024. Und die zweimalige Siegerin von Flushing Meadows hat nicht enttäuscht: Und er Tradition von Serena Williams und Maria Sharapova hatte Osaka das große Schwarze gewählt. Mit einer noch größeren weißen Schleife.

Karolina Muchova dagegen kam in ihrer gewohnten Arbeitskleidung ins Arthur Ashe Stadium. Aber dafür mit dem spannenderen Spielansatz. Die Tschechin mag nicht die Power von Osaka haben - aber mit ihrem Slice, den Aufschlag-Volley-Varianten und den hohen Topspin-Bällen hat es Muchova ja auch schon bis in ein Grand-Slam-Finale (in Roland-Garros 2023) und ins Halbfinale der US Open im vergangenen Jahr gebracht.

Muchova nutzt zweiten Matchball

Feuer gegen Eis quasi. Und das Publikum, das Naomi Osaka bei ihrem Finalsieg 2018 noch die Freude am ersten Major-Titel verleidet hatte, stand diesmal doch zum klar überwiegenden Teil im Lager der Japanerin. Und im zweiten Satz sah es so aus, als sollte Osaka mit dem Rückhalt von den Tribünen auch die Wende schaffen.

Osaka ging mit einem Break in Führung, konnte dann einen 40:0-Vorsprung bei eigenem Aufschlag nicht nutzen. Im Tiebreak lag sie beim Seitenwechsel mit 4:2 vorne, den ersten Matchball wehrte Osaka nach einem grandiosen Ballwechsel ab. Beim zweiten allerdings setzte sie einen Volley ins Aus. Und Karolina Muchova durfte sich nicht nur feiern - sondern auch von Nick Kyrgios interviewen lassen.

