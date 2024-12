US Open: Stacey Allaster tritt 2025 als Turnierdirektorin zurück

Stacey Allaster wird im nächsten Jahr zum letzten Mal als Turnierdirektorin der US Open fungieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2024, 19:44 Uhr

© Getty Images Stacey Allaster tritt in die zweite Reihe zurück

Stacey Allaster wird ihre Rolle als Turnierdirektorin der US Open im kommenden Jahr abgeben. Das gab der US-amerikanische Tennisverband (USTA) in dieser Woche bekannt. Demnach wird die 61-Jährige nach den US Open 2025 eine strategische Beraterrolle bei der USTA bekleiden.

2020 hatte Allaster als erste Frau die Turnierleitung bei den US Open übernommen. “Ich bin stolz auf das Wachstum und die Innovation, die die US Open zu einem neuen Besucherrekord geführt haben, und noch mehr darauf, dass ich die erste weibliche Turnierdirektorin der US Open geworden bin”, erklärte sie in einer Stellungnahme.

Sie sei glücklich, den Weg für weibliche Führungskräfte im Tennissport geebnet zu haben, so Allaster. Zuvor hatte die Kanadierin von 2009 bis 2015 als WTA-Chefin fungiert.

Wer Allaster bei den US Open nachfolgen wird, steht noch nicht fest. Dieser Prozess soll erst nach den US Open 2025 eingeleitet werden, teilte die USTA mit.