US Open 2024: Naomi Osaka - "Mein Herz stirbt jedes Mal, wenn ich verliere"

Nach ihrer Zweitrundenniederlage bei den US Open regierte bei Naomi Osaka der Frust.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 16:06 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka schied in der zweiten Runde aus

So recht will es für Naomi Osaka seit ihrem Comeback noch nicht laufen. Auch bei den US Open in New York, wo die einstige Weltranglistenerste 2018 und 2020 triumphiert hatte, setzte es eine frühe Niederlage: Osaka musste sich der Tschechin Karolina Muchova am Donnerstag (Ortszeit) in der zweiten Runde mit 3:6 und 6:7 (5) geschlagen geben.

“Während der Druckmomente wurde ich nervös”, sagte Osaka, die Anfang dieser Saison nach der Geburt ihrer Tochter Shai auf die Tour zurückgekehrt war, nach dem Match. “Wenn ich aber die Enttäuschung überwunden habe, werde ich mich stolz fühlen.”

“Ein dramatisches Wort, aber …”

Am späten Donnerstagabend überwog bei Osaka allerdings noch der Frust. “Es ist schwierig, weil ich diese Niederlagen immer sehr persönlich nehme”, erklärte die vierfache Grand-Slam-Siegerin. “Das ist ein dramatisches Wort, aber ich habe das Gefühl, mein Herz stirbt jedes Mal, wenn ich verliere.”

Mit einer Erstrundenpleite bei den Australian Open sowie drei Zweitrunenniederlagen bei den drei restlichen Major-Turnieren fällt Osakas Grand-Slam-Bilanz in diesem Jahr schwach aus. Entmutigen lassen möchte sich die 26-Jährige davon aber nicht. “Für mich war es ein Lehrjahr”, so Osaka.

Aktuell liegt Osaka in der Weltrangliste nur auf dem 88. Platz, eine großen Sprung nach vorne wird es auch nach den US Open nicht geben. Dennoch sei sie froh, im Jahr 2024 wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen: “Es hat Spaß gemacht, so viele Turniere zu spielen.”