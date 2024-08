US Open 2024: Paolini profitiert von Pliskovas Pech

Jasmine Paolini ist kampflos in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen. Denn Gegnerin Karolina Pliskova verletzte sich beim Einspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 20:11 Uhr

© Getty Images So dynamisch musste Jasmine Paolini am Donnerstag gar nicht agieren

Das ist natürlich Pech für die ohnehin von Verletzungen geplagte Karolina Pliskova. Die Finalistin der US Open von 2016 stand gegen Jasmine Paolini schon zum Einspielen auf dem Court des Louis Armstrong Stadiums. Und musste dann doch kampflos das Feld räumen, weil sie sich beim Einspielen erneut eine Blessur zuzog.

Paolini, in diesem Jahr schon in Roland-Garros und in Wimbledon im Endspiel, sparte damit Kräfte für ihre dritte Runde. Die wird die Italienerin brauchen - denn es geht gegen Yulia Putintseva. Vom Temperament her Jasmine Paolini nicht unähnlich.

Mit Diana Shnaider kam eine der hoffnungsvollen Außenseiterinnen ebenfalls eine Runde weiter. Die russische Linkshänderin, die sich in dieser Saison schon unter die Top 20 vorgearbeitet hat, gewann gegen Clara Tauson aus Dänemark sicher mit 6:4 und 6:4.

