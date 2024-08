US Open 2024: Sabalenka ohne Probleme beim Auftaktmatch

Keinerlei Probleme für Aryna Sabalenka in ihrem Erst-Runden-Match. Die Weltranglistenzweite sicherte sich ihr Ticket in die zweite Runde mit einem 6:3 und 6:3-Sieg gegen die Qualifikantin Priscilla Hon.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 12:43 Uhr

Nachdem sie ihren Titel bei den Australian Open im Januar erfolgreich verteidigt hat, versucht Aryna Sabalenka als erste Frau seit Angelique Kerber im Jahr 2016, beide Hartplatz-Majors in derselben Saison zu gewinnen. Und die Zeichen stehen auf grün: Die Russin hat bei ihren letzten drei Auftritten in New York das Halbfinale oder besser erreicht, konnte auf dem Weg zu ihrem Titel in Cincinnati Iga Swiatek aus dem Turnier nehmen und startete in der ersten Runde des US-Grand-Slams mit einer sehr souveränen Performance.

Ohne Probleme und mit einer dominierenden Leichtigkeit gewann sie ihr Auftakt- und gleichzeitig 40. Match auf der WTA-Tour dieser Saison. Am Mittwoch trifft die Weltranglistenzweite auf die Italienerin Lucia Bronzetti (Platz 76). Bronzetti meisterte die erste Runde, nachdem die Neuseeländerin Lulu Sun nach dem Verlust des ersten Satzes mit 3:6 aufgeben musste.

2017-Champion Sloane Stephens verabschiedet sich früh

Die US-Open-Gewinnerin aus 2017, Sloane Stephens, musste sich mit einem Erst-Runden-Aus abfinden. Die US-Amerikanerin unterlag der Französin Clara Burel mit 6:0, 7:5 und 7:5. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und neun hintereinander verlorenen Spielen, drehte Burel die Partie und sicherte sich ihr Zweit-Runden-Duell mit der ehemaligen Weltranglistenersten Victoria Azarenka.

