US Open 2024: Świątek gegen Pavlyuchenkova nicht in Gefahr

Iga Swiatek ist mit einem geschäftsmäßigen 6:4 und 6:2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen, wo sie mit Liudmilla Samsonova erneut auf eine Russin trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 02:52 Uhr

© Getty Images Iga Świątek steht bei den US Open 2024 im Achtelfinale

Anastasia Pavlyuchenkova hat keine schlechte Leistung geboten in diesem ersten Match der Night Session am Samstag bei den US Open 2024. Vor allem im ersten Satz. Aber Iga Swiatek scheint nach dem sehr mühsamen Auftakterfolg gegen Kamilla Rakhimova und dem danach glatten Sieg gegen Ena Shibahara schön langsam ihre spielerische Mitte zu finden. Und so brachte die Weltranglisten-Erste im ersten Akt ein frühes Break pragmatisch über die Distanz. Und legte im zweiten Satz noch ein Schäuferl drauf.

Nach dem 6:4 und 6:2 nach 92 Minuten Spielzeit steht Swiatek also im Achtelfinale. Dort geht es gegen Liudmilla Samsonova, die beim 6:1 und 6:1 gegen Ashlyn Krueger voll zu überzeugen wusste.

In zweiten Achtelfinale in Swiateks Viertel stehen sich Diana Shnaider und Toronto-Siegerin Jessica Peghula gegenüber. Shnaider servierte Sara Errani mit 6:2 und 6:2 ab, Pegula hatte gegen Jessica Bouzas Maneiro beim 6:3 und 6:3 nicht viel mehr Probleme.

