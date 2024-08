US Open 2024, Tag 2: Volles Tempo garantiert

Zweiter Tag bei den US Open 2024 in New York City. Der Überblick über die anstehenden Highlights.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 10:30 Uhr

© Getty Images Bei Jelena Ostapenko ist Unterhaltung garantiert

Match des Tages: Naomi Osaka vs. Jelena Ostapenko (Louis Armstrong Stadium, zweites Match nach 17 Uhr MESZ)

Da wäre man so ohne weiteres auch nicht draufgekommen: Dass Jelena Ostapenko eine der Lieblingsspielerin von Naomi Osaka ist. So hat es die Japanerin jedenfalls bei ihrer Pressekonferenz am Samstag erzählt. Ostapenko sei die erste Spielerin ihrer Generation gewesen, die ein Major gewonnen hat. Und zwar 2017 in Roland-Garros. Osaka andererseits hat eineinhalb Jahre später nachgelegt. Und noch drei weitere Grand-Slam-Titel gehamstert. Die Ausgangslage? Offen. Man weiß lediglich: Das Spieltempo wird extrem hoch sein.

Upset-Alert: Thanasi Kokkiniakis vs. Stefanos Tsitsipas (11) (Grandstand, 17 Uhr MESZ)

Auch Thanasi Kokkinakis ist ein Tennisprofi, der mit seinen Schlägen gerne mal den Filz vom Ball spielt. Er kommt ebenso aus der Abteilung Attacke wie Jelena Ostapenko. Da wird Stefanos Tsitsipas alle Hände voll zu tun haben. Zumal sich der Grieche in New York City traditionell schwer tut. Und in letzter Zeit auch nicht so wahnsinnig viel getroffen hat.

Die Nachtvögel: Alcaraz, Pegula und Bibi

So ist das nämlich bei den US Open: Einmal beginnen die Männer die Night Session, dann wieder die Frauen. Und das auf Ashe und im Armstrong spiegelverkehrt. Im größten Stadion eröffnet also Carlos Alcaraz gegen Li Tu, danach gibt es ein amerikanisches Duell zwischen Jess Pegula und Shelley Rogers. Letztere wird sich danach aus dem Tenniszirkus verabschieden. Lässig könnte das Duell zwischen Bianca Andreescu und Jasmine Paolini werden - die beiden starten um 19 Uhr Ortszeit im Armstrong. Eben dort schließen dann noch Lorenzo Sonego und Tommy Paul den zweiten Tag ab.

Und sonst so? Altmaier und Lys im Einsatz

Der Court 4 wird ziemlich fest in deutscher Hand sein. Daniel Altmaier eröffnet eben dort gegen Mariano Navone, Eva Lys macht ein paar Stunden später gegen Marie Bouzkova die Lichter aus. Lys sollte beschwingt in die Partie gehen, nicht nur wegen der überstandenen Qualifikation: Am Freitag durfte sie neben Novak Djokovic bei einer Veranstaltung des gemeinsamen Schuhausrüsters Präsenz zeigen.

Hier der Spielplan für den Dienstag