US Open 2024, Tag 3: Taylor und Taylor auf Louis

Dritter Tag bei den US Open 2024 in New York City. Die deutsche Beteiligung spielt sich auch auf den großen Courts ab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 14:00 Uhr

© Getty Images Taylor Townsend sperrt heute das Louis Armstrong Stadium auf

Match des Tages: Taylor Fritz vs. Matteo Berrettini (Louis Armstrong Stadium, zweites Match nach ein Uhr MESZ)

Es tut uns natürlich nicht einmal herzlich leid, dass wir dieses Match schon gestern frohlockend antizipiert hatten. Aber hilft ja nix: Bei Matteo werden wir immer schwach. Auch weil er sich tatsächlich gute Chancen gegen Taylor ausrechnen darf. Der ist - wie so oft - mit großen Ambitionen nach Flushing Meadows gekommen. Mal schauen, ob er diesmal nicht daran zerbricht. So weit wie Berrettini war Fritz hier jedenfalls noch nie ins Turnier vorgedrungen: 2019 musste sich Matteo erst im Halbfinale dem späteren Chammpion Rafael Nadal geschlagen geben.

Upset-Alert: Taylor Townsend vs. Paula Badosa (26) (Louis Armstrong Stadium, 17 Uhr MESZ)

Ok. In dieser Kategorie stehen wir bei einem soliden 1:1 nach zwei Spieltagen (Thanasi Kokkinakis sei Dank). Ein „Upset“ beinhaltet unserer Einschätzung nach aber einen klaren Favoriten. Und einen hoffnungsvollen Außenseiter, die auch eine Außenseiterin sein darf. Und da wird es heute ein bisserl dünn. Wir nehmen aber einfach mal Taylor Townsend gegen Paula Badosa (immerhin die Nummer 26). Nicht unbedingt, weil wir sklavische daran glauben. Sondern eher, weil unser Taylors Spielansatz gefällt. So wie auch der Sonnenschutz, mit dem sich gestern ihr Coach beim Training präsentiert hat.

© provat/tennisnet So schützt man sich richtig gegen die Sonne!

Die Nachtvögel: Nole, Coco, Vika

Coco Gauff darf diesmal am Abend auf Ashe ran, und das gegen Tatjana Maria. Es folgt die Neuauflage des serbischen Duells zwischen Novak Djokovic und Lasso Djere. Zu antizipieren ist ein eindeutigerer Spielverlauf als vor einem Jahr, als Djere wie aus dem nichts mit 2:0-Sätzen führte. Und auf dem Armstrong dürfen vor Matteo und dem männlichen Taylor noch Victoria Azarenka und Clara Burel ran.

Und sonst so? Zverev und Niemeier im Einsatz

Alexander Zverev hat diesmal zumindest nicht die erste Partie ausgefasst. Es wird wohl so gegen 13 Uhr Ortszeit werden, da er sich im Louis Armstrong Stadium mit Alexandre Muller auseinandersetzen muss. Jule Niemeier hat dagegen Planungssicherheit. Sie eröffnet um 17 Uhr MESZ den Court 11 gegen Moyuka Uchijama.

