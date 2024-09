US Open 2024: Titelverteidigerin Gauff fliegt gegen Navarro raus

Coco Gauff wird ihren Titel bei den US Open nicht verteidigen. Die Siegerin von 2023 unterlag Landsfrau Emma Navarro mit 3:6 6:4 und 3:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 02:35 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Coco Gauff am Sonntagnachmittag in Flushing Meadwos

21 Fehler ohne Not wies die Statistik des 3:6 von Coco Gauff gegen Emma Navarro im ersten Satz des Achtelfinales bei den US Open 2024 aus. Da musste sich die Titelverteidigerin erst einmal sammeln. Und nahm eine Toilettenpause. Einem Satzrückstand war Gauff auch schon gegen Elina Svitolina nachgelaufen - aber Navarro ist in dieser Saison ein anderes Kaliber. Schließlich hat sie Gauff ja auch in Wimbledon aus dem Tableau geworfen.

Nach der kurzen Pause hielt Gauff zunächst besser mit. Im siebten Spiel gab sie allerdings erneut ihren Aufschlag ab. Danach zeigte Emma Navarro aber Nerven - und sollte bis zum 6:4 für Gauff kein Spiel mehr gewinnen.

In der Entscheidung war Navarro dann wieder voll da, ging mit dem frühen Break mit 2:1 in Führung. Navarro verteidigte dieses Break, Gauff ließ aber nicht locker. Angetrieben auch vom Publikum, dass der Lokalmatadorin Navarro sicher nichts Böses wollte - zum Großteil aber schon im Lager von Gauff stand. Nach 2:11 Stunden Spielzeit war es aber Emma Navarro, die mit ihrem ersten Matchball den Abschied von Gauff besiegelte.

Im Viertelfinale kommt es nun zum Treffen mit Paula Badosa. Die Spanierin hatte sich im ersten Match des Tages im Louis Armstrong Stadium gegen Yafan Wang mit 6:1 und 6:2 durchgesetzt.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen