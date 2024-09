US Open 2024: Zheng erreicht Viertelfinale nach Krimi gegen Vekic

In einer lange hochklassigen und allzeit spannenden Achtelfinalpartie bei den US Open 2024 setzte sich die chinesische Olympiasiegerin von Paris, Qinwen Zheng, gegen ihre damalige Finalgegnerin Donna Vekic aus Kroatien diesmal in drei Sätzen durch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.09.2024, 08:49 Uhr

© Getty Images Nach ihrem Finalerfolg bei Olympia gegen Donna Vecic konnte die Chinesin Qinwen Zheng auch im Achtelfinale der US Open 2024 gegen die Kroatin triumphieren.

Eine Neuauflage des Finals vom olympischen Tennisturnier in Paris war im Achtelfinale der US Open 2024 zwischen der damals siegreichen Qinwen Zheng und Donna Vekic angesagt. Auch 2023 bei der WTA-Elite-Trophy in Zhuhai konnte die Chinesin auf heimischem Boden in der Gruppenphase gegen die Kroatin triumphieren.

Beide Spielerinnen fanden sofort ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag und konnten im ersten Durchgang jeweils ihr Service halten. Lediglich Vekic musste im sechsten Spiel zwei Break-Bälle abwehren. Im fälligen Tiebreak erspielte sich die 21-jährige Zheng eine schnelle 4:1-Führung und transportierte den Vorsprung zum Gewinn des ersten Durchgangs, in dem sie genau einen Punktgewinn mehr als ihre 28-jährige Gegnerin erzielen konnte.

Im zweiten Akt erwischte Vekic den besseren Start und konnte sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin sichern, musste aber postwendend ihr eigenes Service abgeben. Beim Stand von 3:2 für die Kroatin startete die Chinesin mit zwei Doppelfehlern ins Spiel, konnte aber nach Abwehr zweier laufender Break-Chancen das Game noch für sich verbuchen. Nach durchwegs glatten Aufschlagspielen auf beiden Seiten ging die Türe für Vekic bei 5:4 nochmal auf. Nachdem sie zwei Satzbälle nicht nutzen konnte, fixierte sie mit einem Vorhand-Winner den Satzgleichstand.

Nachdem beide Spielerinnen den Platz verließen, um sich auf den Entscheidungs-Durchgang vorzubereiten, schien Zheng die Pause besser genutzt zu haben, was sich im sofortigen Break widerspiegelte. Vekic versuchte noch einmal alles und streute zwischendurch sogar, im Stile von Angelique Kerber bei Olympia, auch Mondbälle ein. Dennoch war die Chinesin nicht mehr zu stoppen und konnte sich ein weiteres Mal den Aufschlag ihrer Gegnerin sichern. Mit einem Aufschlag-Winner fixierte sie nach 2:51 Stunden den 7:6 (2), 4:6, 6:2-Erfolg. Um 2:15 Uhr Ortszeit, was neuen Rekord bedeutete, da noch nie ein Damen-Match bei den US Open später endete.

Nach dem Match kommentierte die Siegerin: "Während ich das Match im olympischen Finale auf Sand gegen sie ziemlich kontrollieren konnte, ist sie auf Hard-Court wirklich schwer zu bespielen. Sie hat mich permanent unter Druck gesetzt. Umso glücklicher bin ich, dass ich das Match für mich entscheiden konnte."

Im Viertelfinale sieht sich die Weltranglisten-7. mit Aryna Sabalenka der Nr. 2 des Turniers gegenüber, die sich mit 6:2, 6:4 gegen die Belgierin Elise Mertens behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus New York