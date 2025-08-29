US Open 2025: Coco Gauff - Tränen auf dem Court und dennoch weiter

Coco Gauff ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Donna Vekic die dritte Runde der US Open 2025 erreicht. Und dabei weniger sportliches Drama erlebt als noch zum Auftakt gegen Ajla Tomljanovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 03:08 Uhr

© Getty Images Coco Gauff durfte auch nach ihrem zweiten Match bei den US Open 2025 jubeln

Coco Gauff hat während ihres Zweitrunden-Matches gegen Donna Vekic Mitte des ersten Satzes bittere Tränen vergossen. Da saß die Siegerin der US Open 2023 also auf ihrer Bank und weinte in ihr Handtuch. Dennoch schaffte es die Nummer drei der Welt, die Konzentration zu behalten. Gauff gewann mit 7:6 (5) und 6:2 und zog in die dritte Runde ein. Im Auftaktmatch gegen Ajla Tomljanovic war es deutlich enger zugegangen.

Die nächste Aufgabe für die Lokalmatadorin wird nicht zwingend einfacher. Es geht gegen Magdalena Frech, die sich gegen Peyton Stearns in drei Sätzen behaupten konnte.

Swiatek mit Mühe weiter

Souverän zeigte sich am Donnerstag Naomi Osaka, die gegen Hailey Baptiste mit 6:1 und 6:3 erfolgreich blieb. Die Japanerin, die 2018 und 2020 in Flushing Meadows den Titel geholt hat, trifft in Runde drei auf Daria Kasatkina.

Erstaunlich große Probleme hatte Iga Swiatek, die zuletzt ja in Cincinnati den Siegerpokal hochstemmen durfte. Suzan Lamens aus den Niederlanden setzte Swiatek aber bis zum Ende zu - ehe sich die Favoritin dann doch mit 6:1, 4:6 und 6:4 ein Treffen mit Anna Kalinskaya erspielte.

