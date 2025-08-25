US Open 2025: Kvitova verliert ihr 930. und letztes Match

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 18:56 Uhr

Die 35 Jahre alte Tschechin unterlag zum Auftakt des zweiten Turniertages der Französin Diane Parry in nur 52 Minuten 1:6, 0:6 – es war das letzte Match ihrer Karriere: Kvitova hatte im Juni angekündigt, nach den US Open zurückzutreten.

Unter Tränen sagte Kvitova nach ihrem 930. Match auf der WTA-Tour zu den wenigen Zuschauern auf dem Grandstand, sie habe "gehofft, dass ich euch eine bessere Show bieten könnte. Aber es war hart, weil ich wusste, dass es mein letztes Match sein könnte." Tatsächlich wirkte sie wie gelähmt. Die Organisatoren verabschiedeten sie mit einem Blumenstrauß.

Kvitova kämpft sich nach Pause

Die "böhmische Löwin" gewann in ihrer Karriere 31 Einzeltitel, den letzten 2023 beim WTA-Turnier in Berlin. Beim Billie Jean King Cup, dem früheren Fed Cup, siegte sie sechsmal mit Tschechien. In Wimbledon hatte sie 2011 und 2014 ihre größten Erfolge gefeiert. In der Weltrangliste war sie bis auf den zweiten Platz vorgestoßen.

Traurige Berühmtheit hatte Kvitova außerdem kurz vor Weihnachten 2016 erlangt. Ein Täter, der sich als Handwerker ausgab, überfiel sie in ihrer Wohnung mit einem Messer. Sie erlitt dabei ernste Verletzungen an ihrer linken Schlaghand. Den Ärzten gelang es in einer vierstündigen Operation, ihre Finger zu retten.

Kvitova kämpfte sich nach einer langen Wettkampfpause im Jahr 2017 in die Weltspitze zurück. Im vergangenen Jahr bestritt sie keine Matches, weil sie im Juli ihren Sohn zur Welt brachte. Erst im Februar war sie auf die Tour zurückgekehrt.

