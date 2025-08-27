US Open 2025: Nach Mixed und Einzel - Venus Williams tritt auch im Doppel an

Venus Williams wird im Doppel-Wettbewerb der US Open 2025 an der Seite von Leylah Fernandez antreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 10:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus Williams hat noch nicht genug von den US Open 2025

Wenn Venus Williams aus dem temporären Ruhestand zurückkehrt, dann macht sie halt auch gleich das Meiste daraus. Und nachdem die siebenmalige Major-Siegerin im Einzel schon das Mixed an der Seite von Reilly Opelka und einen starken Erstrundeneinsatz gegen Karolina Muchova hingelegt hat, spielt die 45-Jährige nun auch im Doppel gemeinsam mit Leylah Fernandez.

Die Gegnerinnen in Runde eins sind echte Doppel-Expertinnen: Williams und Fernandez müssen nämlich gegen Liudmila Kichenok und Ellen Perez ran. Angeführt wird das Tableau von Katerina Siniakova und Taylor Townsend, die nach einer kurzen, logistisch bedingten Auszeit wieder gemeinsam antreten.

Siegemund, Lys, Maria am Start

Erste Herausforderinnen sollten laut Papierform Sara Errani und Jasmine Paolini sein. Die beiden Italienerinnen starten gegen Lois Boisson und Tatjana Maria.

Laura Siegemund ist an der Seite von Beatriz Haddad Maia an Position 14 gesetzt. Und hat mit dem Duo Maya Joint und City McNally gleich eine anspruchsvolle Aufgabe gezogen. Dritte Deutsche im Feld ist Eva Lys, die mit Suzan Lamens gegen das an vierter Stelle gereihte Team Veronika Kudermetova und Elise Mertens antreten wird.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen



