US Open 2025: Siniakova und Townsend zu stark für Venus und Leylah

Katerina Siniakova und Taylor Townsend haben den Lauf von Venus Williams und Leylah Fernandez im Viertelfinale der US Open 2025 humorlos mit 6:1 und 6:2 beendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 01:02 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova und Taylor Townsend - das aktuell vermutlich beste Doppelpaar der Welt

Kurz war im Billie Jean King National Tennis Center am frühern Dienstagnachmittag der Verdacht aufgekommen, dass die Partie zwischen Venus Williams und Leylah Fernandez auf der einen und Katerina Siniakova und Taylor Townsende auf der anderen Seite vielleicht doch im Arthur Ashe Stadium stattfinden könnte. Denn nach dem Rückzug von Marketa Vondrousova war ein Slot freigeworden. Aber die Veranstalter verlegten den Beginn der Night Session einfach um eine Stunde nach hinten, verschafften somit Taylor Fritz und Novak Djokovic Planungssicherheit.

Die interessanteste Doppel-Partie fand also doch im Armstrong statt. Dort hatten Williams und Fernandez ihre drei bisherigen Matches gewonnen. Gegen die an Position eins gesetzten Katerina Siniakova und Taylor Townsend gab es beim 1:6 und 2:6 aber nichts zu holen.

Im Gegensatz zu den Männern, wo alle vier topgesetzten Paare schon gescheitert sind, verläuft der Doppel-Wettbewerb der Frauen fast schon langweilig nach Papierform. Siniakova und Townsend spielen im Halbfinale gegen Veronika Kudermetova und Elise Mertens, die in der Setzliste auf Rang vier zu finden sind. Und die untere Hälfte hat in der Vorschlussrunde Sara Errani und Jasmine Paolini (2) gegen Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe (3) zu bieten.

Hier das Doppel-Draw der Frauen