US Open 2025: Warum sich Iga Swiatek kaum für ihren Weltrekord interessierte

Mit dem Einzug in die zweite Runde der US Open stellte Iga Swiatek einen neuen Weltrekord auf. Doch das interessierte die Polin am Dienstag nur am Rande.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 14:31 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hatte in Runde eins keine Probleme

Normalerweise wäre Iga Swiateks 6:1 und 6:2-Erfolg über Emiliana Arango am Dienstag bei den US Open nicht mehr als eine Randnotiz gewesen. Allerdings stellte die sechsfache Grand-Slam-Siegerin mit ihrem ungefährdeten Zweisatzerfolg über die Kolumbianerin einen neuen Weltrekord auf: Zum 65. Mal nacheinander gewann die Polin ihr erstes Turniermatch. Ihr bis dato letzte Auftaktniederlage kassierte sie 2021 in Cincinnati gegen Ons Jabeur.

Swiatek ließ in New York Monica Seles hinter sich, mit der sie sich den Rekord bis zuletzt geteilt hatte. Euphorie löste diese beeindruckende Bestmarke bei ihr allerdings nicht aus. “Es war ein solides Match, und ich bin froh, dass ich nicht versucht habe, zu übertreiben, sondern einfach solide gespielt habe”, erklärte die 24-Jährige nach der Partie.

Wesentlich euphorischer klang Swiatek, als sie über ein anderes Thema sprach: die Verlobung von Pop-Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce. “Ich freue mich einfach für sie, denn sie verdient das Beste”, meinte die Weltranglistenzweite, die sich in der Vergangenheit als großer Swift-Fan deklariert hatte.

Swift 2024 bei den US Open vor Ort

“Sie hatte offensichtlich viele Freunde, das wissen wir alle. Hoffentlich hält das jetzt für immer. Travis scheint ein toller Kerl zu sein. Sie wirkt superglücklich. Ich freue mich für sie und wünsche den beiden alles Gute”, so Swiatek. 2024 hatte die Polin wenige Tage nach ihrem Triumph bei den French Open ein Konzert der “Eras Tour” besucht.

Damals soll Swiatek von Swift eine handgeschriebene Nachricht erhalten haben, in der ihr der Pop-Superstar zum Titelgewinn in Paris gratulierte. Wenige Monate später besuchte Swift mit Kelce die US Open. Ob es in diesem Jahr zu einer Wiederholung kommt, ist fraglich. Am 3. Oktober veröffentlicht Swift ihr neues Album "The Life of a Showgirl". Mit Swiatek als interessierter Zuhörerin.

