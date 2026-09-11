US Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt ab 21 Uhr MESZ gegen Karen Khachanov um den Einzug ins Finale der US Open 2026. Das Match seht ihr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW. In unserem Liveticker seid ihr ebenfalls hautnah dabei!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 10:57 Uhr

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Alexander Zverev will die Gunst der Stunde nutzen: kein Sinner, kein Alcaraz (mehr) bei den US Open, der Weg zum zweiten Grand-Slam-Turniererfolg in diesem Jahr und insgesamt scheint frei. Nach dem Stotterstart ins Turnier mit zwei Fünf-Satz-Matches hat sich der Weltranglisten-Zweite zudem deutlich verbessert.

Gegner im Halbfinale ist ein alter Bekannter: Gegen Karen Khachanov, aktuell die Nummer 50 im ATP-Ranking, hatte Zverev seinen zuvor größten Erfolg gefeiert, im Finale der Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Im direkten Vergleich gegen Khachanov liegt Zverev zudem mit 6 zu 3 in Führung.

Zverev vs. Khachanov- hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov gibt es ab 21 Uhr MESZ live im TV bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in New York City