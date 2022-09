US Open: Ajla Tomljanovic bleibt cool - und schafft's vielleicht bald in "Trivial Pursuit"

Ajla Tomljanovic hat ein großes Tennismatch abgeliefert, beim Sieg über Serena Williams in New York.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 12:45 Uhr

© Getty Images Ajla Tomljanovic

Ajla Tomljanovic hat die Karriere von Serena Williams wohl beendet - sollte die sich's nicht doch noch mal überlegen. Und natürlich drehte sich alles um die große Serena-Show in der New Yorker Nacht.

Dabei muss man auch Tomljanovic ein großes Kompliment aussprechen: Denn derart diese Ruhe zu behalten, wie es die 29-Jährige getan hat, gegen Williams und ihre knapp 25.000 Fans, verdient Respekt. Und ist ein Zeichen, wie sehr Tomljanovic sich in den vergangenen Jahren verbessert hat.

Sie galt ja doch lange als eine, die im Zweifel eher den schnellen Punkt gesucht, oft überpowert hat. Gegen Williams überzeugte sie mit großartiger Länge, was es der US-Amerikanerin oft schwermachte, selbst die Initiative zu übernehmen. Und am Ende: Blieb Tomljanovic selbst nach fünf abgewehrten Matchbällen ruhig. Man kann sich nur ausdenken, in welches Tollhaus sich das Arthur Ashe Stadium verwandelt hätte, wenn Serena der Anschluss gelungen wäre...

"Ich habe damit gerechnet, dass sie mich schlägt", erklärte Tomljanovic auf dem Court. "Der Druck lag nicht auf mir. Sie ist Serena. Ich habe bis zum letzten Punkt gedacht: Sie ist in einer richtig guten Position, selbst wenn sie 5:1 zurückliegt."

Tomljanovic in der Form ihres Lebens

Tomljanovic aber spielt aktuell das Tennis ihres Lebens. Im Vorjahr hatte sie in Wimbledon erstmals das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht und Anfang diesen Jahres mit Platz 38 ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking gefeiert. Den Wimbledon-Lauf egalisierte sie in diesem Jahr, dennoch fielen ihr die Punkte des Wimbledonturniers 2021 weg (dieses Jahr gab's aufgrund des Ausschlusses der russischen und belarissischen Spielerinnen keine Zähler).

Doch Tomljanovic ließ sich davon nicht unterkriegen, aktuell steht sie also im Achtelfinale in New York, wo sie auf Liudmila Samsonova trifft. Bei einem Sieg würde sie wohl ein neues Career-High erreichen.

"Wer hat die Karriere von Serena Williams beendet?"

Natürlich aber wird ihr Name vor allem mit dem Williams-Match in Verbindung bleiben, ähnlich wie der von Benjamin Becker mit dem Abschied von Andre Agassi. Und womöglich wird "Ajla Tomljanovic" nun eine händeringend gesuchte Antwort werden in den Quiz-Sendungen und Gesellschaftsspielen à la Trivia Pursuit.

Was Tomljanovic selbst gar nicht allzu gut heißen mag. Angesprochen auf die mögliche Trivia-Frage, erklärte sie amüsiert: "Vermutlich wird niemand meinen Namen richtig aussprechen. Von daher wird das eher blöd."