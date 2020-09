US Open: Angelique Kerber vs Anna-Lena Friedsam im TV, Livestream und Liveticker

Ein deutsches Duell steht an in Runde 2 bei den US Open: Angelique Kerber trifft auf Anna-Lena Friedsam, ab 17 Uhr im TV auf Eurusport, im Livestream im Eurosport Player und im Ticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 10:17 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Angelique Kerber hat sich mit einem guten Match aus der Corona-Pause zurückgemeldet, 6:4, 6:4 hieß es in Runde 1 der US Open gegen Ajla Tomljanovic. Ein Sieg, der sie zur Mitfavoritin gemacht hat? "Ne, ne, ne, ne", wiegelte Kerber energisch ab - als Siegerin in 2016 wird sie um eine entsprechende Stellung jedoch nicht umhin kommen.

Gegnerin Anna-Lena Friedsam hingegen hat andere Gedanken. Die 26-Jährige hat in den vergangenen Jahren eine Verletzungsodyssee hinter sich, der Jahresbeginn 2020 verlief mit dem Finale in Lyon jedoch gut, Friedsam hat mit Platz 109 in der WTA-Weltrangliste wieder Anschluss nach oben.

Im direkten Vergleich führt Kerber mit 1:0, 2018 siegte sie in Runde 1 bei den Australian Open mit 6:4, 6:0.

Wo kommt Kerber - Friedsam?

Das Spiel zwischen Angie Kerber und Anna-Lena Friedsam ist für 17 Uhr im Louis Armstrong Stadium angesetzt, Eurosport überträgt im TV und im Stream. Wir haben den Ticker für euch!

