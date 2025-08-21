US Open: Aryna Sabalenka und Iga Swiatek erwischen gute Auslosung

Aryna Sabalenka und Iga Swiatek führen das Feld bei den US Open an. Mit der Auslosung dürfen die beiden Spitzenspielerinnen durchaus zufrieden sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka und Iga Swiatek führen das Tableau an

Aryna Sabalenka eröffnet die Jagd nach ihrer ersten Grand-Slam-Trophäe im Jahr 2025 gegen die Schweizerin Rebeka Masarova und würde danach auf Nuria Parrizas-Diaz oder Polina Kudermetova treffen. In Runde drei droht ein Duell mit der ehemaligen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez, im Achtelfinale könnte Clara Tauson warten.

Erstmals so richtig unangenehm könnte es für Sabalenka im Viertelfinale werden. Mit Cincinnati-Finalistin Jasmine Paolini und Elena Rybakina, die der Weltranglistenersten in Ohio keine Chance gelassen hatte, lauern zwei formstarke Spielerinnen im Viertel der Belarussin. Mögliche Halbfinalgegnerinnen der Titelverteidigerin sind Jessica Pegula und Mirra Andreeva.

Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek, die zuletzt mit dem Turniersieg in Cincinnati weiteres Selbstvertrauen tankte, trifft zum Auftakt auf die Kolumbianerin Emiliana Arango. Erste gesetzte Gegnerin ist laut Papierform Anna Kalinskaya in Runde drei. Im Viertelfinale könnte es gegen Amanda Anisimova zur Neuauflage des Wimbledon-Endspiels kommen.

Deutsches Trio in unterer Hälfte

French-Open-Siegerin Coco Gauff und Australian-Open-Triumphatorin Madison Keys landeten ebenfalls in der unteren Hälfte und sind mögliche Halbfinalgegnerinnen Swiateks. Ein besonderes Duell in der zweiten Hälfte des Tableaus stellt unterdessen das Aufeinandertreffen zwischen Karolina Muchova und der 45-jährigen Venus Williams dar.

Die drei deutschen Hauptfeld-Fixstarterinnen Tatjana Maria, Laura Siegemund und Eva Lys landeten allesamt in der unteren Hälfte des Draws. Während Maria in Runde eins auf die Griechin Maria Sakkari trifft, fordert Siegemund die an Position 20 gesetzte Diana Shnaider heraus. Lys bekommt es mit einer Qualifikantin zu tun.

Das Einzel-Tableau bei den US Open