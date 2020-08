US Open: Auch Andrea Petkovic sagt ab

Mit Andrea Petkovic hat nach Julia Görges die zweite prominente deutsche Spielerin für die US Open 2020 abgesagt. Ob Angelique Kerber spielen wird, scheint noch offen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2020, 07:01 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic wird bei den US Open 2020 fehlen

Julia Görges hat früh Fakten geschaffen, ihren Trip in die USA schon vor Wochen abgesagt. Andrea Petkovic hat es Görges nun am Freitag gleichgetan, auch die Darmstädterin wird nicht zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen. Nach der Absage Petkovics erhält die Ukrainerin Marta Kostyuk einen Fixplatz im Tableau. Petkovic hatte zuletzt an einem Schaukampfturnier in Berlin teilgenommen.

Aus deutscher Sicht scheinen im Moment nur Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam sichere Kandidatinnen für eine Teilnahme an den US Open 2020 zu sein. Angelique Kerber steht zwar noch auf der Entry List, der Verzicht der deutschen Nummer eins auf das ab heute stattfindende WTA-Turnier von Cincinnati könnte aber ein Zeichen dafür sein, dass auch Kerber erst auf europäischem Sand einsteigt.

Ganz sicher nicht in Flushing Meadows dabei werden neben anderen Spitzenspielerinnen die Nummer eins der Welt, Ashleigh Barty, Wimbledon-Siegerin Simona Halep, Elina Svitolina oder Belinda Bencic sein.