US Open: Auch Coach Mouratoglou unsicher über Serenas Zukunft

Serena Williams wird also nicht bei den US Open 2021 starten. Ihr Coach Patrick Mouratoglou tappt in Sachen Zukunft im Dunkeln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 23:51 Uhr

© Getty Images Wann arbeiten Serena und Patrick wieder auf ein großes Turnier hin?

Patrick Mouratoglou, so scheint´s, hat auch ohne Serena Williams alle Hände voll zu tun. Die halbe Tenniswelt trainiert schließlich in seiner Akademie in der Nähe von Nizza, da fallen für Coach Mouratoglou auch bei den US Open jeden Menge Verpflichtungen an. Ein kurzer Blick zum Training von Cori Gauff, ein Plauscherl mit dem Team Tsitsipas, der stets freundliche Starcoach hat sein Hobby zum Traumberuf gemacht.

Als oberste Priorität ist beim Franzosen aber immer noch Serena gelistet. Eigentlich. Deren Arbeitspensum war in der laufenden Saison allerdings bescheiden, lediglich 17 Einsätze weist die WTA-Bilanz auf, den letzten in Wimbledon, wo die bald 40-Jährige nach zwei Stürzen gegen Aliaksandra Sasnovich aufgeben musste. Es folgte ein emotionaler Abgang, es könnte der letzte von der Church Road gewesen sein. Anfang der Woche hat Serena auch für die US Open abgesagt, Olympia in Tokio war ohnehin nie ernsthaft ein Thema. Was die Frage offen lässt: Gibt es noch ein Gastspiel der besten Spielerin der letzten beiden Jahrzehnte in New York City? Oder überhaupt?

Die Worte von Roger Federer, wie Serena ein 1981er-Jahrgang, sind ja noch in frischer Erinnerung. Der Schweizer hatte anlässlich der Verkündigung seines Saisonendes gemeint, dass er versuchen werden, „in der einen oder anderen Form“ auf die Tour zurückzukehren. Und dass er sich keinen Illusionen hingebe.

Serena mit traditionell wenig Tennis im Herbst

Dies ist auch von Serena Williams anzunehmen. Zumal die 23-malige Major-Siegerin so nebenbei ein dem Vernehmen nach gut florierendes Modegeschäft aufgebaut hat. Und mit Tochter Olympia, von der sie seit der Geburt vor vier Jahren eigenen Angaben nach keinen einzigen Tag lang getrennt war, ist Serena auch gut ausgelastet. Wie groß da noch die Rolle von Patrick Mouratoglou ist?

„Ich weiß es nicht, wir haben nicht über den Herbst gesprochen“, erklärte Mouratoglou nach dem Rückzug seines Schützlings. „Wir haben uns nur über die US Open unterhalten, das war das letzte Ziel der Saison. Das muss sie erst einmal verdauen, dann können wir uns hinsetzen und reden. Ich bin mir weder in der einen noch der anderen Richtung sicher.“ Eines haben die letzten Jahre aber gezeigt: Unabhängig von ihrem Gesundheitszustand hat Serena Williams nach den US Open nur noch herzlich wenig Tennis gespielt.