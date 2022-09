US Open: Aus! Vorbei! Serena Williams scheitert an Ajla Tomljanovic

Serena Williams ist in der dritten Runde der US Open 2022 ausgeschieden. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Einzel unterlag Ajla Tomljanovic mit 5:7, 7:6 (4) und 1:6. Es war wohl das letzte Match in der Karriere von Williams.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 04:22 Uhr

© Getty Images Serena Williams am Freitagabend in New York

War es das nun endgültig für Serena Williams? Das 5:7, 7:6 (4) und 1:6 gegen Ajla Tomljanovic könnte tatsächlich das letzte professionelle Match der US-amerikanischen Ikone gewesen sein. Wobei Serena noch einmal zeigte, dass sie mit der erweiterten Weltspitze, zu der Wimbledon-Viertelfinalistin Tomljanovic zweifellos gehört, immer noch mitspielen kann. Im ersten Satz führte Williams mit 5:3, gab dann aber vier Spiele in Folge ab.

Ein paar Minuten später hieß es erneut 5:3 für Serena, wieder gelang Tomljanovic ein Comeback, zumindest eines bis zum 6:6. Bis dorthin hatte Serena Williams schon vier Satzbälle ungenutzt liegen gelassen.

Im Tiebreak breschte Williams zu einer 4:1-Führung. Tomljanovic ließ sich davon nicht beeindrucken, kam auf 4:4 heran. Ein Vorhand-Longline-Schuss brachte Serena aber das 6:4 und damit die Satzbälle fünf und sechs. Nach 2:13 Stunden Spielzeit war der Ausgleich hergestellt. In der Entscheidung legte Williams gleich wieder mit einem Break vor. Tomljanovic glich umgehend aus. Die gebürtige Kroatin nahm den Schwung mit, ging mit dem nächsten Break mit 3:1 in Führung.

Serena bleibt bei 23 Grand-Slam-Titeln

Serena musste ihren Aufschlag erneut zum 1:5 abgeben, von da an hatten auch die Fans auf den Tribünen des Arthur Ashe Stadiums wohl keine Illusionen mehr. Nach 2:53 Stunden landete eine Vorhand von Williams im Netz, der erste Matchball für Tomljanovic. Diese Chance und die nächste vier Chancen konnte Serena noch parieren. Matchball Nummer sechs brachte Tomljanovic dann aber in das Achtelfinale, wo sie auf die Russin Ljudmila Samsonova trifft.

Damit ist die Karriere von Serena Williams wohl an ihrem Ende angekommen. Auch wenn sich die bald 41-Jährige noch ein Hintertürchen offengelassen hat.

23 Grand-Slam-Titel im Einzel hat Serena in ihrer herausragenden Laufbahn geholt, in den letzten vier Major-Endspielen zog sie allerdings als Verliererin vom Court: 2018 in Wimbledon gegen Angelique Kerber und bei den US Open gegen Naomi Osaka, ein Jahr später wieder in Wimbledon gegen Simona Halep und wenige Wochen später in New York City gegen Bianca Andreescu.

