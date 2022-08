US Open Auslosung: Serena Williams schon in Runde 2 gegen Kontaveit?

Serena Williams könnte es bei ihrer Abschiedsvorstellung bereits früh mit der an zwei gesetzten Anett Kontaveit zu tun bekommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 18:47 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Williams ist aktuell nur noch auf Rang 410 im WTA-Ranking notiert und entsprechend nicht gesetzt. Mit Folgen: In Runde 1 trifft sie auf Danka Kovinic (WTA-Nr. 80), danach könnte mit der Weltranglisten-Zweiten Anett Kontaveit direkt ein dicker Brocken warten. Sie spielt zum Auftakt gegen Jaqueline Adina Cristian. Kontaveit hatte zuletzt allerdings - nach ihrer Corona-Infektion - geschwächelt, ein Finale in Hamburg ausgenommen.

Iga Swiatek, Nummer 1 der Welt und topgesetzt, trifft zu Beginn auf Jasmine Paolini, in Runde 2 könnte 2017er-Siegerin Sloane Stehens warten.

Und Vorjahressiegerin Emma Raducanu? Spielt gegen Alizé Cornet - es gibt dankbarere Auftaktlose.

Naomi Osaka trifft auf Collins

Spannend auch die Aufgabe für Naomi Osaka: Die Siegerin aus 2018 trifft auf die an 19 gesetzt Danielle Collins - die stand zu Beginn des Jahres im Finale von Melbourne; zuletzt lief es allerdings nicht mehr rund. Im letzten Duell, in Miami, unterlag sie Osaka glatt.

Die an vier gesetzte Paula Badosa spielt gegen Lesia Tsurenko.

Tatjana Maria vs Maria Sakkari, die Dritte

Wimbledonfinalistin Tatjana Maria trifft auf die an 13 gesetzte Maria Sakkari, zum dritten Mal auf Grand-Slam-Ebene in diesem Jahr: Bei den Australian Open hatte Sakkari gewonnen, in Wimbledon war Maria erfolgreich bei ihrem Lauf in die Vorschlussrunde. Andrea Petkovic bekommt es mit der an 13 gesetzten Belinda Bencic zu tun, Jule Niemeier trifft auf Sofia Kenin, Laura Siegemund auf Sorana Cirstea,

Aus Schweizer Sicht trifft Jil Teichmann außerdem auf Shuai Zhang

Zum gesamten Einzel-Draw der Damen