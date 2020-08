US-Open-Auslosung: Serena Williams startet gegen Kristie Ahn, Angelique Kerber trifft auf Alja Tomljanovic

Die Damen-Auslosung für die am Montag startenden US Open steht: Serena Williams bekommt es zum Auftakt mit Kristie Ahn zu tun, die Nummer eins des Turniers, Karolina Pliskova, trifft auf Anhelina Kalinina. Angie Kerber hat mit Ajla Tomljanovic ein durchaus schwieriges Auftaktlos erwischt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.08.2020, 18:51 Uhr

Serena Williams und Angelique Kerber

Während sich noch exakt vier Damen bei den Western & Southern Open im Einsatz befinden, wurde bereits die Auslosung für das nächste sportliche Großereignis in den USA durchgeführt: die Auslosung für die US Open, die am Montag ihren Start finden werden. Bereits im Vorfeld dieser war eine regelrechte Absagenflut für das Damenfeld des nunmehr zweiten Grand Slam des Jahres zu beobachten, unter anderem fehlen die Weltranglistenerste, Ash Barty, Simona Halep und Titelverteidigerin Bianca Andreescu.

Die Vorjahresfinalistin Serena Williams wird ihre Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel gegen Kristie Ahn eröffnen. In Runde zwei könnte Monica Puig warten, ehe es in einem möglichen Drittrundenduell gegen Landsfrau Sloane Stephens gehen könnte. Im Achtefinale könnte Williams auf Maria Sakkari treffen, der sie zuletzt bei den Western & Southern Open überraschend unterlegen war. Ein mögliches Halbfinale würde die Altmeisterin laut Setzliste gegen Sofia Kenin bestreiten.

Pliskova gegen Kalinina, Osaka gegen Doi

Als Nummer eins des Turniers wird Karolina Pliskova ins Rennen gehen. Die Tschechin trifft in ihrem Auftaktmatch auf Anhelina Kalinina, im Achtelfinale könnte Angelique Kerber oder Alison Riske warten. Im Viertelfinale würde es der Auslosung zufolge gegen die Kroatin Petra Martic gehen.

Auch Naomi Osaka darf sich in New York City gute Chancen ausrechen, präsentierte sich die Japanerin doch bei den aktuell stattfindenden Western & Southern Open bislang in blendender Verfassung. Osaka wird gegen Misaki Doi eröffnen, in Runde zwei könnte Anastasia Sevastova warten.

Deutsche Duelle am Stück möglich

Aus deutscher Sicht ist einmal mehr Angie Kerber die ganz große Hoffnungsträgerin. Die Nummer eins des Landes trifft in der ersten Runde auf die Australierin Alja Tomljanovic. In der zweiten Runde könnte mit Anna-Lena Friedsam eine Landsfrau Kerbers warten. Friedsam trifft in Runde eins auf Caroline Dolehide. Auch in Runde drei wäre ein rein-deutsches Duell im Bereich des Möglichen. Dafür müsste Tatjana Maria aber ihr Auftaktmatch gegen die glasklare Favoriten Alison Riske gewinnen und sich anschließend gegen Arantxa Rus oder Ann Li behaupten.

Als Nummer zwei des Turniers geht Sofia Kenin ins Rennen, die US-Amerikanerin trifft in Runde eins auf die Belgierin Yanina Wickmayer. In der zweiten Runde könnte Vera Zvonareva warten. Laut Draw käme es im Viertelfinale zum Duell mit Aryna Sabalenka. Im Halbfinale könnte es zu einem Duell mit Serena Williams oder Madison Keys können. Die einzige österreichische Vertreterin im Draw, Barbara Haas, trifft in Runde eins auf Viktoria Azarenka.

Bei den Herren: Zverev mit Hammer-Los

Im Herren-Draw haben Dominic Thiem und Novak Djokovic eine durchaus machbare Auslosung erwischt, Alexander Zverev hingegen bekommt bereits in der ersten Runde einen schweren Brocken in den Weg gelegt. Die gesamte Herren-Auslosung findet ihr hier.

