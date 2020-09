US Open: Azarenka gewinnt weiter, Mertens schlägt Kenin

Die Viertelfinali bei den US Open 2020 sind bei den Frauen komplett: Mit dabei sind mit Victoria Azarenka, Serena Williams und Tsvetana Pironkova drei Spielerinnen, die aufgrund der Geburt ihrer Kinder längere Pausen einlegen mussten.

© Getty Images Victoria Azarenka steht in New York unter den letzten Acht

Drei einigermaßen große Dramen auch am Montag bei den US Open 2020 in New York City: zunächst setzte sich Serena Williams gegen Maria Sakkari mit 6:3, 6:7 (6) und 6:3 durch und revanchierte sich damit für die in der Vorwoche erlittene Niederlage beim von Cincinnati nach New York City verlegten WTA-Premier-Turnier.

Zeitgleich setzte Tsvetana Pironkova ihr erstaunliches Comeback fort, schlug die Französin Alizé Cornet mit 6:4, 6:7 (5) und 6:3. Pironkova hatte nach ihrer Babypause schon im zweiten Satz die Chance, das Match zu beenden.

Victoria Azarenka hatte ebenfalls zu kämpfen. Die Weißrussin gewann gegen Karolina Muchova mit 5:7, 6:1 und 6:4 durch. Azarenka spielt nun gegen Elise Mertens, die beim 6:3 und 6:3 gegen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin keine Probleme hatte.

