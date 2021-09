US Open: Bianca Andreescu kommt ins Rollen, auch Sakkari und Bencic weiter

Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin aus 2019, kommt immer besser in die aktuelle Auflage. Auch Maria Sakkari und Belinda Bencic sind weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 19:54 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

Andreescu schlug die Belgierin Greet Minnen problemlos mit 6:1, 6:2, Minnen war als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht und hatte danach mit zwei Siegen das Beste daraus gemacht. Gegen Andreescu aber reichte es nicht für ein Weiterkommen: Die Kanadierin, die 2020 komplett verletzungsbedingt ausgefallen war, kommt nach Startschwierigkeiten ins Turnier immer besser ins Spiel.

Andreescu bleibt damit in New York ungeschlagen: Zehn Spiele hat sie bei den US Open absolviert und zehn Siege gefeiert.

Im Achtelfinale aber wartet nun ein anderes Kaliber auf die an sechs gesetzte Andreescu: Maria Sakkari, ihres Zeichens Halbfinalistin bei den French Open. Sie nahm - auf dem schnelleren Belag in New York doch überraschend - eine äußerst fehlerhafte Petra Kvitova raus. Bezeichnend der Matchball, bei dem die Tschechin einen Doppelfehler fabrizierte und danach enttäuscht ans Netz schlich. Die Grand-Slam-Bilanz der zweifachen Major-Siegerin bleibt in 2021 damit schwach, die dritte Runde in New York war dabei noch ihr bestes Ergebnis.

Auch Belinda Bencic steht im Achtelfinale

Ebenfalls weiter ist Olympiasiegerin Belinda Bencic, die sich weiterhin stark in Form zeigt: Gegen Jessica Pegula, eine der Aufsteigerinnen der letzten Monate, siegte Bencic mit 6:2 und 6:4. Sie trifft nun auf Iga Swiatek oder Anett Kontaveit.

