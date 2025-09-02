US Open: Brillante Anisimova komplettiert das Viertelfinale

Amanda Anisimova hat mit einem 6:0 und 6:3 gegen Beatriz Haddad Maia als letzte Spielerin das Viertelfinale der US Open 2025 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 04:36 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova hat am Labor day ganz groß augespielt

Die Besucher der Night Session am Abend des Labor Day 2025 bekamen zwar nicht besonders langes, aber dafür brillantes Tennis zu sehen. Zunächst von Jannik Sinner, der gegen Alexander Bublik mit 6:1, 6:1 und 6:1 gewann. Und dann von Amanda Anisimova, die gegen Beatriz Haddad Maia brillant aufspielte und mit 6:0 und 6.3 gewann.

Damit hat sich Anisimova eine Chance auf Revanche gegen Iga Swiatek erspielt. Die Erinnerungen an das Wimbledon-Finale, in dem die Polin ohne einen einzigen Apielverlust gewann, sind ja noch frisch. Aber Anisimova scheint in New York noch besser zu spielen als auf dem Rasen in London. Und schlimmer kann es ohnehin nicht mehr werden.

Muchova nun gegen Osaka

Das zweite Viertelfinale der unteren Tableau-Hälfte bestreiten Naomi Osaka und Karolina Muchová. Osaka hielt sich im Treffen zweiter ehemaliger US-Open-Siegerinnen an Coco Gauff mit 6:3 und 6:2 schadlos. Und Muchova besiegte die Ukrainerin Marta Kostyuk mit 6:3, 6:7 (0) und 6:3.

Die obere Hälfte des Rasters spielt schon am Dienstag die beiden Halbfinalplätze aus: Aryna Sabalenka trifft am Abend auf Marketa Vondrousova. Und am Nachmittag bekommt es Jessica Pegula ebenfalls mit einer Tschechin zu tun: Barbora Krejcikova nämlich.

