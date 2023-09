US Open: Coco Gauff geleitet Jack Sock in die Rente

Coco Gauff ist bei den US Open 2023 schon einmal ausgeschieden - allerdings zunächst nur im gemischten Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 05:07 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hat nun noch zwei Chancen auf einen Titel

Über die athletischen Fähigkeiten von Coco Gauff gibt es in der Tennisszene ja keine zwei Meinungen: Die US-Amerikanerin ist wohl die einzige Spielerin, die mit Iga Swiatek in Sachen Speed mithalten kann. Und auch an Ausdauer scheint es Gauff nicht zu mangeln. wenn die immer noch erst 19-Jährige ein Match verliert, dann hat dies meistens spielerische Gründe. Die in diesem Sommer weniger geworden sind.

Weshalb Gauff ja nicht nur im Doppel an der Seite von Jessica Pegula als eine der Mitfavoritinnen ins Rennen gegangen ist, sondern realistischerweise erstmals auch im Einzel. Gut: Im Viertelfinale ginge es wohl gegen eben jene Iga Swiatek, und da wird sich dann weisen, wie viel der Sieg gegen die Polin in Cincinnati wirklich wert war.

Gauff verliert mit Sock dessen letztes Match

Fast unbemerkt hat Coco Gauff aber auch auf einer dritten Hochzeit aufgetanzt. Und zwar im gemischten Doppel mit einem Mann, der in New York 2023 seine Karriere beenden wird: Jack Sock. Und der gilt immer noch als einer der besten Doppelspieler auf der Tour (auch wenn Sock mit John Isner in Runde eins gescheitert ist).

Mit Coco Gauff allerdings hat es für Sock nicht zu einer Verlängerung der Abschiedsvorstellung in Flushing Meadows gereicht. Denn Gauff /Sock unterlagen Denis Kudla und Alycia Parks mit 2:6 und 6:7 (2).

Eine Hochzeit ist also schon vorüber, die wichtigere wird aber heute fortgesetzt: Da trifft Gauff nämlich ab 19 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium auf Elise Mertens und spielt um den Einzug ins Achtelfinale.